Marcinčin: Online hazard rozkvitol vďaka pandémii i zákonom, pomáha závislosti, ktorá ničí osobnosť, rodinu, vzťahy

Pravidlá bez prevencie

Závislosť prikrytá bezpečím domova

Závislosť na hazarde je rovnako nebezpečná ako závislosť na drogách

Príklady z krajín EÚ

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.2.2021 (Webnoviny.sk) -Pandémia nás zatvorila doma a prinútila komunikovať online. Okrem iných prevádzok sa zatvorili aj kamenné herne, čím sa stávky v online priestore od januára do septembra 2020 zvýšili asi o 1,5 miliardy eur. Pripomíname len, že Slováci v roku 2019 vložili do hazardu (celkovo, nie len online) 4 miliardy eur, teda každý Slovák vrátane batoliat prehral približne 730 eur.Nárast online stávok v uplynulom roku je prirodzený, no alarmujúci zároveň. Netreba zabúdať na to, že v roku 2019 bol novelizovaný zákon, ktorý umožnil vstúpiť na trh online hazardu, okrem monopolného štátneho Tiposu, aj súkromným spoločnostiam. Parlament sa tak na jednej strane snažil prijatím zákona vyčistiť trh s cieľom sprístupniť ho iba licencovaným spoločnostiam s istými pravidlami pre hráčov, no vôbec neriešil prevenciu, ani opatrenia s ňou súvisiace.Vláda SR si vo svojom programovom vyhlásení dala za cieľ zmierniť dopady hazardu na rodiny a sprísniť podmienky pre prevádzkovateľov hazardných hier natoľko, aby sa hazard prestal rozvíjať. Nedávno prijatá novela zákona o hazardných hrách sa v tejto súvislosti zamerala predovšetkým na obmedzenie hazardu v kamenných herniach. Obce a mestá na to, aby limitovali prevádzkovanie hazardu na svojom území už nepotrebujú petíciu občanov. "Rád som sa aj s kolegami z Kresťanskej únie pod tieto zmeny podpísal, pretože ich vnímam ako výrazný krok dopredu v boji proti fenoménu, ktorý valcuje osudy jednotlivcov i celých rodín. Rovnako však vnímam i potrebu efektívnejšie regulovať hazard v online prostredí, pričom viem, že v tomto prípade hráme s oveľa nebezpečnejším protivníkom. Pravidlá pre prevádzkovateľov online hazardných hier sú určené, existujú pravidlá pre hráčov. O nich vedia všetko. No pramálo vedia o tom, na čo si treba dať pozor, aby hazardu nepodľahli a nespadli na dno. Prevencia chýba tam, kde je kľúčová," vysvetľuje R. Marcinčin.Nebezpečenstvo online hazardu, podľa slov poslanca, spočíva predovšetkým v tom, že sa odohráva v prostredí, ktoré nevieme ohraničiť, je prítomné ako doma, tak i v práci, pričom online kasíno máme vždy poruke, napríklad v telefóne či tablete, aj vo voľnom čase. Budovanie závislosti je o to nebezpečnejšie o čo je hazard dostupnejší a "anonymnejší". Pokušenie alebo už potreba zahrať si a "vyhrať" nemá vo virtuálnom prostredí prekážky. Stačí internet. Od hry nás nedelí cesta do herne alebo kasína, ale prihlásenie sa do hráčskej platformy – z pohodlia domova, popri práci, kdekoľvek a kedykoľvek sme online.Závislosť na hraní (aj online hazardných hier) patrí k tzv. nelátkovým závislostiam. Sú rovnako nebezpečné ako napríklad závislosť na alkohole či drogách. "O tejto téme sa rozprávam s odborníkmi a z ich skúseností je zrejmé, že závislosť na online hazarde je o to nebezpečnejšia, o čo je dostupnejšia a takpovediac anonymná. Neodohráva sa na nejakom určitom mieste, kamennej herni, ale v prostredí, ktoré je súčasťou domáceho alebo pracovného prostredia. Hráč môže sedieť doma a tváriť sa, že na niečom pracuje a pritom hrá poker so súpermi z druhého konca sveta. Kedykoľvek sa môže do hry dostať, kedykoľvek skončiť. Stačí internet a túžba hrať, túžba po zisku. Technológie umožňujú hrať čokoľvek na telefóne, čiže príležitostí podľahnúť hazardu je veľa a prevencie málo. Alebo je veľmi podceňovaná. Aj vďaka izolácii od spoločnosti, v ktorej sme sa vďaka pandémii ocitli, zaznamenávame nárast počtu ľudí s týmto problémom. Počiatočná radosť z hry im postupne prerástla cez hlavu do takej miery, že negatívne ovplyvňuje ich vzťahy v rodine a v práci, prichádzajú o kontrolu nad svojim správaním a samozrejme o peniaze," dodáva poslanec.V Nemecku bolo poskytovanie online hazardných hier zakázané, s výnimkou krajiny Šlezvicko-Holštajnsko. Problémom bolo, že hráči hrali u poskytovateľov, ktorí mali licenciu v inom členskom štáte EÚ. Minulý rok sa legislatíva zmenila, otvoril sa trh licencovaným spoločnostiam, aby sa zastavil rozmach šedej zóny. Nové prísne opatrenia začnú platiť v júli tohto roka. Medzi ne patria na príklady obmedzenie maximálneho mesačného vkladu do kasína na 1000 € na osobu, možný zákaz prevodov medzi hráčmi, upozornenie hráčov pred začiatkom hry na jeho vklady, výhry a prehry, tlačidlá "panické tlačidlo" a "kontrola reality" či nutné bude overovanie totožnosti a veku.Napríklad nórsky model regulovania hazardu rovná sa jeden štátny prevádzkovateľ. Aby si ľudia zahrali, potrebujú sa zaregistrovať a dostanú vlastnú kartu na hranie. Štát má vďaka registrácii a karte hráča o ňom prehľad a sleduje ho. V prípade rizikovej hry štát zakročí, osloví hráča, obmedzuje jeho stávky, hráč môže byť vylúčený alebo mu bude pozastavená činnosť (asi 8 % hráčov ročne v Nórsku). Ak niekto speje k závislosti a nezvládnutiu hrania, vylúčením sa zabraňuje sa tomu, aby do nej upadol definitívneRegulácia vo Veľkej Británii sa uplatňuje aj prostredníctvom špeciálnych analytikov. Tí sledujú hráčov, koľko ročne zarábajú a koľko prehrávajú, podľa toho ich kontaktujú a regulujú im stávky, pričom hráči sami musia priznať svoje zárobky. Potrebný je výpis z účtu, zmluva o zamestnaní alebo akýkoľvek doklad príjmu, napríklad doklad o predaji nehnuteľnosti, auta atď. Na základe týchto dokladov im analytik určí hranicu, limit peňazí (denný, mesačný, ročný,...). Alarmujúce je množstvo prípadov, keď závislosť na gamblingu vedie k samovražde - vo Veľkej Británii je ročne okolo 500 ľudí, ktorí si pre gambling siahnu na život.Informačný servis