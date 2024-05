Marcinková považuje účasť na inaugurácii Putina za zlý signál pre spojencov, Jarjabek má iný názor (video)

7.5.2024 (SITA.sk) - Učasť na inaugurácii prezidenta Ruskej federácie Vladimíra Putina považuje poslankyňa parlamentu Vladimíra Marcinková (SaS) za zlý signál pre našich spojencov a partnerov v Európskej únii (EÚ) . Uviedla to pre agentúru SITA a dodala, že Slovensko si týmto postojom ctí nedemokraticky zvoleného prezidenta.„Je pre mňa dôležité, aby zo Slovenska zaznievalo, že Robert Fico Juraj Blanár nie je celé Slovensko. Je tu aj časť Slovenska a politickej reprezentácie, ktorá si ctí našu účasť a členstvo v EÚ. Chceme byť predvídateľným partnerom a chceme chrániť demokratické dedičstvo. Ako napríklad Milana Rastislava Štefánika , ktorého radi používajú predstavitelia vládnej koalície. Nech teda jeho obraz nezneužívajú len ako kulisu, ale nech sa aj držia hodnôt, ktoré on presadzoval. A to bolo spájanie zo západným svetom a zo západnými demokraciami," konštatovala Marcinková.„Ja som rád, že aspoň chargé d'affaires (diplomatický zamestanec dočasne poverený vedením zastupiteľského úradu, pozn.red.) zastupoval Slovensko na inaugurácie prezidenta Putina na rozdiel napríklad od Českej republiky," povedal pre agentúru SITA poslanec NR SR Dušan Jarjabek Smer-SD ).Dodal, že Ruská federácia je nezanedbateľný štát s nezanedbateľným prezidentom. „A myslím si, že situácia z dnes, môže vyzerať o štyri mesiace úplne inak. Stále prichádzajú nové informácie a myslím si, že je veľkou chybou, ak by sa na takúto inauguráciu neposlal štát svoje zastúpenie," uviedol Jarjabek.