Marcinková tvrdí, že neprítomnosť SaS neblokuje dohodu na mene ombudsmana. OĽaNO dostalo všetky informácie

Žiada o prehodnotenie termínu

SaS im dalo všetky informácie

Na stole sa kopia podnety od občanov

10.6.2022 (Webnoviny.sk) - Neprítomnosť strany Sloboda a solidarita (SaS) na koaličných radách neblokuje dohodu na kandidátovi na verejného ochrancu práv. Pre agentúru SITA to konštatovala poslankyňa Národnej rady SR Vladimíra Marcinková (klub SaS) s tým, že hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) má k voľbe ombudsmana od SaS všetky informácie.Poslankyňa tak reagovala na stanovisko podpredsedu ľudskoprávneho výboru Národnej rady SR Petra Polláka ml. (OĽaNO), v ktorom apeloval na predsedu strany SaS Richarda Sulíka, aby prehodnotil svoju neúčasť na koaličných radách, keďže tam sa podľa neho rodí dohoda na kandidátovi na ombudsmana.Pollák ml. vníma, že neprítomnosťou na koaličných radách Sulík spôsobuje, že sa voľba opäť presúva. Poslanec NR SR zároveň požiadal predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) o prehodnotenie termínu na voľbu verejného ochrancu práv.Z rozhodnutia predsedu parlamentu z 9. júna sa dátum, do ktorého je možné návrhy predkladať, totiž presúva na 26. augusta. Voľba verejného ochrancu práv sa tak bude konať na schôdzi so začiatkom 13. septembra. Pôvodne sa kandidatúry mali uzavrieť dnes, 10. júna, ešte predtým 27. mája.Marcinková podotkla, že strana SaS nie je stranou jedného muža, a ešte vo februári tohto roka sa slušne a demokraticky dohodli na tom, koho radi podporia za verejného ochrancu práv. Podľa nej to poslanec Pollák ml. veľmi dobre vie, pretože spolu pravidelne komunikujú. Poslankyňa považuje za absurdné, že by neprítomnosťou na radách mohli blokovať dohodu na kandidátovi na verejného ochrancu práv.„OĽaNO má k voľbe ombudsmana od SaS všetky informácie a aj naše personálne preferencie. Garantom tejto témy som v klube SaS ja a s Petrom Pollákom som za posledné dva týždne bola v kontakte takmer každý deň,“ napísala.Konkrétne návrhy kandidátov na verejného ochrancu za stranu SaS nechcela uviesť. Bolo by podľa nej nekorektné uviesť ich mená bez súhlasu.„Nechám na samotných kandidátoch, aby to oznámili verejnosti, keďže hľadajú podporu u viacerých strán, nielen u nás. Ja svoj podpis dám na nomináciu každého slušného kandidáta,“ ozrejmila s tým, že z verejného vypočutia sa ukáže, kto najviac presvedčil.Pollák ml. zhodnotil, že Úrad verejného ochrancu práv je paralyzovaný. Pripomenul, že funkčné obdobie Márie Patakyovej sa skončilo v marci a podnety od občanov sa odvtedy kopia na stole. Poslanec priblížil, že medzi poslancami sa diskutuje o niekoľkých schodných kandidátoch.„Poslanci SaS by niektorých kandidátov vedeli podporiť. Chápem ale, že potrebujú súhlas svojho predsedu. A ten im ho bez účasti na koaličných radách nevie poskytnúť,“ tvrdí. Michaela Pavelková z odboru komunikácie a protokolu Kancelárie verejného ochrancu práv (KVOP) začiatkom júna informovala, že za posledný mesiac pribudlo v KVOP 108 podnetov určených na zhodnotenie novým verejným ochrancom práv, pričom na stole je dovedna 179 podnetov určených na posúdenie novým ombudsmanom.