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 24hod.sk    Zo zahraničia

02. júna 2026

Marco Rubio tvrdí, že iránsky najvyšší vodca Chameneí je živý a čoraz aktívnejší


Tagy: americké ministerstvo zahraničia Hormuzský prieliv iránsky režim Napätie na Blízkom východe Útok na Irán

Washington podmieňuje zrušenie sankcií obmedzením jadrového programu a otvorením Hormuzského prielivu.



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senate_foreign_relations_73889 676x451 2.6.2026 (SITA.sk) - Washington podmieňuje zrušenie sankcií obmedzením jadrového programu a otvorením Hormuzského prielivu.

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v utorok vyhlásil, že iránsky najvyšší vodca Modžtaba Chameneí je nažive a postupne obnovuje svoju politickú aktivitu po zraneniach utrpených počas americko-izraelských útokov.


„Myslím si, že existujú náznaky, že sa na určitej úrovni čoraz viac zapája (do politického diania),“ povedal Rubio počas vypočutia vo výbore Senátu pre zahraničné vzťahy.



Rokovania stagnujú


Päťdesiatšesťročný Modžtaba Chameneí prevzal vedenie Iránu po smrti svojho otca Alího Chameneího, ktorý zahynul počas prvej vlny americko-izraelských útokov z 28. februára.


Rubio vystúpil v Senáte v čase stagnujúcich rokovaní o ukončení trojmesačnej vojny na Blízkom východe, ktorá vyvolala aj globálnu energetickú krízu.


Šéf americkej diplomacie uviedol, že Washington stále verí v možnosť dohody s Teheránom, no Irán podľa neho musí výrazne obmedziť svoj jadrový program.



Otvorte Hormuz


Rubio zároveň vyzval Irán na znovuotvorenie Hormuzského prielivu, cez ktorý prechádza významná časť svetových dodávok ropy a plynu.


Teherán podľa neho musí prestať útočiť na lode, odstrániť míny a súhlasiť s dlhodobými obmedzeniami obohacovania uránu výmenou za zmiernenie sankcií.




Zdroj: SITA.sk - Marco Rubio tvrdí, že iránsky najvyšší vodca Chameneí je živý a čoraz aktívnejší © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americké ministerstvo zahraničia Hormuzský prieliv iránsky režim Napätie na Blízkom východe Útok na Irán
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