Marcronov poradca mal zbraň, aj keď na jej nosenie nemal povolanie

Alexandre Benalla, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 25. septembra (TASR) - Francúzsky investigatívny portál Madiapart zverejnil fotografie bývalého bezpečnostného poradcu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ako pózuje so zbraňou v ruke pri hlave čašníčky, ktorá obsluhovala členov štábu pri jednej zo zastávok predvolebnej kampane.Meno Alexandra Benallu sa začalo vo Francúzsku spomínať v lete tohto roku, keď ho záznam zverejnený na internete a neskôr i v médiách usvedčil zo zjavného útoku na aktivistu počas májového protestu v Paríži.Tento incident vyvolal vo Francúzsku politickú krízu a prejavil sa aj ako jeden z faktorov, ktoré prispeli k zníženiu Macronovej obľúbenosti u voličov.Najnovšie zverejnená snímka - čašníčkino selfie s trojicou prominentných hostí - vznikla v noci na 29. apríla v reštaurácii Les Archives v Poitiers, kde sa Macron so sprievodom zastavili na večeru po predvolebnom zhromaždení v Chatellerault.Benalla v tom čase - niekoľko týždňov pred voľbami v mája 2017 - bol síce šéfom ochranky Macronovej strany Republika v pohybe (LREM), ale nemal povolenie na držanie zbrane mimo sídla jej predvolebného štábu. Benalla doteraz vždy tvrdil, že toto nariadenie dôsledne rešpektoval.V reakcii na selfie so zbraňou namierenou k spánku mladej ženy Benalla vyhlásil, že ide o "fake news" a "fotomontáž".Pohyb Benallu v bezprostrednej blízkosti Macrona počas kampane i po uvedení do úradu prezidenta vyvolalo rad otázok - najmä ohľadom jeho pôsobenia v Elyzejskom paláci a úlohy pri ochrane hlavy štátu.Vyšetrovacia komisia francúzskeho Senátu medzičasom vypočúvala členov vlády, generálov a ďalšie vysoko postavené osoby z Macronovho najbližšieho okolia, ako aj samotného Benallu, voči ktorému bolo vznesené predbežné obvinenie z viacerých trestných činov vrátane násilia, zasahovania do výkonu štátnej služby či neoprávneného nosenia odznakov štátnej moci.Benallova výpoveď pred Senátom sa týkala aj zbrojného preukazu, o ktorého vydanie žiadal. Benalla uviedol, že zbraň chcel na svoju vlastnú ochranu, nie na ochranu Macrona. Potrebu vlastniť zbraň zdôvodnil najnovšie aj tým, že odkedy sa jeho kauza v lete medializovala, často čelí vyhrážkam.Francúzske médiá pripomenuli, že Benalla žiadal o povolenie nosiť zbraň mimo štábu LREM koncom roku 2016. Príslušný úrad ju však zamietol. Po intervencii Elyzejského paláca mu takéto povolenie bolo vydané 13. októbra 2017. Dovtedy mohol zbraň Glock 17 nosiť výlučne v priestoroch LREM, a to do konca kampane pred prezidentskými voľbami vo Francúzsku.Povolenie na nosenie zbrane bolo Benallovi odobraté po jeho prepustení zo služieb v Elyzejskom paláci a po tom, ako bol 22. júla predbežne obvinený z viacerých trestných činov spáchaných počas osláv 1. mája.