Marek Hamšík sa rozlúčil s reprezentáciou, Slovensko remizovalo s Čile (foto)

Calzona stále čaká na triumf

Hamšík pochválil atmosféru

20.11.2022 - Slovenská futbalová reprezentácia ukončila kalendárny rok 2022 bezgólovou remízou s výberom Čile. Bratislavský duel bol oficiálnou rozlúčkou dlhoročného kapitána národného tímu Mareka Hamšíka s reprezentačnou kariérou, v ktorej vrátane nedele absolvoval 136 stretnutí a strelil v nich 26 gólov.V roku 2022 absolvovali Slováci spolu desať stretnutí, štyri z nich boli prípravné a ďalších šesť bolo súčasťou Ligy národov 2022/2023. Slovenskí futbalisti v nich dosiahli tri víťazstvá, tri remízy a štyri prehry. "Cesta v národnom tíme bola krásna a dlhá, som na ňu pyšný," hovoril po skončení stretnutia v prenose RTVS.Taliansky tréner Francesco Calzona tak nedosiahol na slovenskej lavičke triumf ani vo štvrtom vystúpení, v septembri viedol Slovákov v Lige národov pri domácej prehre s Azerbajdžanom 1:2 a pri remíze s Bielorusmi 1:1, v novembri pri remízach v čiernej Hora aj doma proti Čiľanom.



Na rok 2023 majú Slováci naplánovaných tiež desať duelov, všetky však budú súťažné. Pôjde o zápasy J-skupiny kvalifikácie o postup na ME 2024. Slovenský tím absolvuje po dve stretnutia proti výberom Portugalska, Bosny a Hercegoviny, Islandu, Luxemburska a Lichtenštajnska.





"Atmosféra bola fantastická a užil som si to, boli to veľké emócie. až do odchodu z ihriska som to zvládal, ale potom prišiel plač. Kariéru v reprezentácii som si užil. Dúfam, že ešte prídu úspechy, aké som zažil aj ja," povedal Marek Hamšík po nedeľňajšom zápase a doplnil: "Chýbať mi bude partia a všetko okolo, reprezentovať pre mňa bolo vždy veľkou cťou. Chcem sa fanúšikom poďakovať, bolo mojim želaním vypredať štadión."