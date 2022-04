Marek Hamšík si robí zálusk na turecké „double“, Trabzonspor má šancu vyhrať ligu aj pohár

Súpera k ničomu nepúšťali

20.4.2022 (Webnoviny.sk) - Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík môže v tejto sezóne 2021/2022 zažiť najúspešnejšiu sezónu v kariére na klubovej úrovni.S tureckým Trabzonsporom sa v tamojšej najvyššej súťaži Süper Lig päť kôl pred koncom nachádza na 1. mieste s 11-bodovým náskokom pred druhým Fenerbahce Istanbul V tamojšom pohári navyše mieri do finále, keďže v utorňajšom úvodnom semifinále Trabzonspor triumfoval nad Kyserisporom 1:0.„Prvých 30 minút sme hrali veľmi dobre, súpera sme k ničomu nepustili... Mali sme strely, príležitosti, čisté šance však nie. Dá sa povedať, že my sme boli ten tím, čo kontroloval hru, snažil sa niečo vytvoriť,“ uviedol 34-ročný Banskobystričan prostredníctvom svojej oficiálnej stránky.Hamšík prišiel na ihrisko v 71. min. A napokon mal prsty v rozhodujúcom momente stretnutia, ktorý sa zrodil v 87. min.Hosťujúca obrana najprv odvrátila Hamšíkov center, no k lopte sa dostal Nigérijčan Anthony Nwakaeme, ktorý poslal loptu do šestnástky a Dán Andreas Cornelius rozhodol.„Nakoniec sme sa dopracovali ku gólu. Myslím si, že o ten jeden gól sme si zaslúžili vyhrať,“ dodal Hamšík, ktorý videl v nadstavenom čase žltú kartu.Odveta na trávniku Kayserisporu sa uskutoční 10. mája. Finále sa bude hrať 26. mája na Atatürkovom Olympijskom štadióne v Istanbule. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Alanyaspor a Sivasspor.