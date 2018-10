Marek Hattas sa kandidatúry na post primátora Nitry nevzdá

Na archívnej snímke Marek Hattas. Foto: TASR Henrich Mišovic Foto: TASR Henrich Mišovic

Nitra 31. októbra (TASR) – Kandidát na primátora Nitry Marek Hattas sa svojej kandidatúry krátko pred komunálnymi voľbami nevzdá. Potvrdil to v reakcii na výzvu nezávislého kandidáta na post primátora Róberta Sitára, ktorý sa v stredu vzdal svojej kandidatúry v prospech ďalšieho nezávislého kandidáta Petra Oremusa. Hattas zároveň odmietol obvinenia, že reálne nie je nezávislým kandidátom.Podľa slov Sitára je najvyšší čas, aby egá nevyhrávali nad záujmami, ktoré sú vo verejnom záujme.povedal. Potvrdil, že sa stretol s viacerými kandidátmi na primátora, s ktorými hovoril o ich možnej podpore.povedal Sitár.Oremus chápe krok Sitára ako pozitívny signál spájať sily, aby sa do funkcie primátora Nitry dostal skutočne nezávislý kandidát. Potvrdil, že svoju kandidatúru už neplánuje stiahnuť.povedal Oremus.Hattas podľa vlastných slov nie je a nikdy nebol členom žiadnej strany.skonštatoval. Zároveň uviedol, že na budúcnosti Nitry mu záleží.reagoval Hattas.O post primátora v Nitre sa uchádza desať kandidátov. Primátorský post obhajuje kandidát Smeru–SD a SNS Jozef Dvonč. Koalícia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), Sloboda a solidarita, Šanca, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie nominovala Jána Grešša, nominantom Ľudovej strany Pevnosť Slovensko je Ján Kecskés. Strana tolerancie a spolunažívania postavila do komunálnych volieb Ladislava Németha. Ako nezávislí kandidujú na post primátora Nitry Marek Hattas, Michal Ivan, Renáta Kolenčíková, Ľubomír Martinka, Peter Oremus a Štefan Štefek.