Marek Hecl po odchode z Olomouca zamieril na Slovensko

Hráči Dukly Trenčín v dresoch na podporu Medzinárodného dňa nevidiacich v zápase 21. kola hokejovej Tipsport Ligy, HK Dukla Trenčín - HC ‘05 iClinic Banská Bystrica, 15. novembra 2019 v Trenčíne. FOTO TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 21. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Marek Hecl sa dohodol s vedením Dukly Trenčín na zmluve do konca sezóny 2020/2021. Tipsportligista o tom informoval na svojom facebooku.Hecl skončil v utorok v českom Olomouci, s klubom predčasne rozviazal zmluvu. Do českej extraligy prišiel práve z Trenčína. Za Duklu by mal nastúpiť už v piatkovom zápase v Michalovciach.