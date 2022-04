Marek Para bude vyšetrovaný na slobode, prokurátor s návrhom na kolúznu väzbu na súde nepochodil

Obavy z marenia vyšetrovania

Účelové obvinenie

24.4.2022 (Webnoviny.sk) - Obvinený advokát Marek Para bude podľa rozhodnutia Špecializovaného trestného súdu stíhaný na slobode. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné, prokurátor podal voči nemu sťažnosť.Prokurátor navrhoval pre Mareka Paru kolúznu väzbu, a to pre obavy, že bude mariť vyšetrovanie. O sťažnosti rozhodne 2. mája Najvyšší súd SR . Informoval o tom média advokát obvineného Michal Mandzák Mandzák podotkol, že z odôvodnenia sudcu pre prípravné konanie vyplýva, že všetci dôležití svedkovia boli vypočutí. „Boli vypočutí po začatí trestného stíhania. Je to procesná výpoveď. Takže nie je možnosť, ani teoretická, žiadnym spôsobom mariť trestné konanie,“ objasnil. Ich výpovede sú podľa neho zafixované.Marek Para pre média uviedol, že svoje obvinenie vníma ako účelové. Tiež podotkol, že vo väzbe je ďalší obhajca – advokát.„Je to jeden z popredných procesných advokátov. Tu musí aj komora začať jednoznačne vyvodzovať stanoviská. Musí sa podieľať na preskúmavaní týchto vecí,“ povedal.