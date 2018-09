Marenie spravodlivosti bude v Česku trestným činom

Na archívnej snímke prázdna Poslanecká snemovňa po hlasovaní v Prahe. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 19. septembra (TASR) - Poslanci Snemovne Parlamentu ČR schválili v stredu novelizáciu trestného zákonníka, ktorá okrem iného obsahuje zavedenie trestného činu marenia spravodlivosti. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.Zo zákonníka, naopak, na základe pozmeňovacích návrhov vypadol trestný čin navádzania na marenie spravodlivosti. Zmenu podporilo 114 poslancov, teraz poputuje do Senátu.Problematika marenia spravodlivosti sa týka najmä predkladania falošných či sfalšovaných zákonov a poslanci o nej diskutovali niekoľko hodín. Aby sa norma týkala len vecných a listinných dôkazov, presadila exministerka spravodlivosti za ANO Helena Válková. Navyše bude musieť ísť o dôkazy, ktoré budú mať zásadný vplyv na rozhodnutie súdu.Novela sa podľa dôvodovej správy dotýka problematiky úplatkárstva, prania špinavých peňazí, domáceho násilia a terorizmu. Návrh mieri napríklad na falšovanie zmeniek alebo na zmluvy s účelovo nesprávnym dátumom. Tomu, kto by dôkaz, o ktorom by vedel, že je sfalšovaný, predložil, by hrozili až dva roky väzenia.V debate došlo aj na emotívne momenty. Válková sa ospravedlnila za slová o politických drístoch, ktorými v priebehu debaty o zákone označila vystúpenie poslanca ČSSD Ondřeja Veselého.uviedla poslankyňa, ktorá pripustila, že sa nechala strhnúť diskusiou o téme navádzania na trestné činy, ako sú krivé obvinenia a výpovede.dodala.