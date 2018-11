Mária Čírová predstavuje singel Dokonalý svet, videoklip má magickú jesennú atmosféru

Do videoklipu prizvala Máriu Kráľovičovú

Život je zosobnený v postave koňa

Spolupráca s Benom Cristovaom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 20. novembra (WebNoviny.sk) – Slovenská speváčka Mária Čírová predstavuje dnes, v deň svojich 30. narodenín, nový singel Dokonalý svet aj s videoklipom.Skladba, ktorú vydala na svojom ostatnom štúdiovom albume #2017, je dielom autorskej dvojice Mišo Biely – Samuel Kovács, ktorá je podpísaná tiež pod speváčkiným hitom Unikát (2016).Text piesne pritom nesie dôležité posolstvo. “Hovorí o tom, ako plynie čas a že by sme na to nemali zabúdať. Myslím, že je dobré, mať pred sebou stále nejaký cieľ. Potom človek v živote nikdy nie je sám,“ vysvetlila Čírová symbolický text pesničky.Keď speváčka spolu so svojím tvorivým tímom na čele s režisérom Jakubom Gulyásom premýšľala nad tým, ako toto životné posolstvo vizuálne stvárniť, rozhodla sa prizvať na nakrúcanie obľúbenú slovenskú herečku Máriu Kráľovičovú, ktorá svojím aktívnym životným štýlom aj vo vysokom veku dokonale symbolizuje text piesne.„Pani Kráľovičová je pre mňa presne takou inšpiratívnou osobou. Fascinuje ma, ako prežíva život naplno, jej život je bohatý a plný zážitkov, plný krásnych stretnutí, toto je ten dokonalý svet, po ktorom každý z nás vnútorne túži. Som veľmi poctená, že pani Kráľovičová prijala moje pozvanie. Obe sme si nakrúcanie naozaj užili. Nikdy nezabudnem na okamih, keď pani Kráľovičová recitovala koníkovi na pľaci Sládkovičovu Marínu,“ zaspomínala si Čírová na nakrúcanie.Videoklip s magickou jesennou atmosférou pritom vykresľuje životné putovanie troch generácií, ktoré stvárňujú Mária Čírová, jej dcérka Zoe a Mária Kráľovičová. Život je metaforicky zosobnený v postave koňa a divák môže prostredníctvom interakcie jednotlivých postáv s ním pozorovať, ako sa vekom človek vyvíja a mení svoj postoj k životu.Pôsobivý videoklip vznikal na ranči v Miloslavove neďaleko Bratislavy, kam chodí speváčka jazdiť a hlavnú rolu si zahral práve kôň, na ktorom zvykne pravidelne trénovať. Dôležitým supervízorom počas nakrúcania bol preto Peter Andy Hric, Máriin tréner, ktorý dohliadal na to, aby kôň spolupracoval s hercami a režisérom a aby mu na pľaci nič nechýbalo.Ako speváčka zároveň prezradila, videoklip Dokonalý svet plánovala vydať už dávno, nakrúcala ho totiž minulý rok v lete. Nečakane jej však prišlo do cesty veľa povinností spojených s vydaním nového albumu, ako aj spolupráca s Benom Cristovaom, tak sa rozhodla, že vydanie videoklipu odloží a nechá si ho ako narodeninový darček.„Všetko je tak, ako má byť. Odkaz videoklipu dokonale ladí k môjmu aktuálnemu súkromnému aj pracovnému jubileu a navyše sa krásne hodí k jesenno-zimnej atmosfére týchto dní,“ dodala Čírová, ktorá sa s fanúšikmi a fanúšičkami vo veľkom štýle stretne už v sobotu 24. novembra v bratislavskej Inchebe, kde spolu s nimi oslávi obidve svoje jubileá, tridsiate narodeniny i desať rokov na hudobnej scéne.Mladú Trnavčanku bude na pódiu sprevádzať jej kapela, sláčikový orchester, spevácky zbor, cimbalovka i vokalisti. Dohromady sa v programe prestrieda až 40 účinkujúcich. Koncert bude rozdelený do troch tematických častí - ľudovej, gospelovej a popovej, ktoré fanúšikov chronologicky prevedú celou speváčkinou kariérou.Agentúru SITA o tom informovala Adriána Čahojová zo spoločnosti Soul For Show.