Mária Kolíková odmieta obvinenia Roberta Fica k firme, v ktorej je konateľkou.

„Asi stojím Ficovi a jeho partii v ceste, aby dostali svojich ľudí von z väzby. Chcem preto jasne povedať, že Robertovi Ficovi neustúpim,“ reagovala ministerka spravodlivosti.

Celé stanovisko bez úprav:

„Asi nie je náhoda, že sa mne aj mojej rodine Robert Fico takto venuje práve v čase, keď je predmetom verejnej diskusie kolúzna väzba a súčasne keď na tejto parlamentnej schôdzi má byť prerokovaný návrh zákona o obetiach trestných činov, ku ktorému bol v hrubom rozpore s legislatívnym procesom navrhnutý smerácky poslanecký návrh na skrátenie kolúznej väzby v rozsahu, ktorý považujem za neprijateľný pre účely trestného konania. S ohľadom na závery včerajšej koaličnej rady verím tomu, že takýto návrh v parlamente neprejde, a tak sa javí, že asi stojím Ficovi a jeho partii absolútne v ceste, aby dostali svojich ľudí von z väzby. Chcem preto jasne povedať, že Robertovi Ficovi neustúpim. Zvlášť vo veciach týkajúcich sa právneho štátu.

Čo sa týka spomínanej firmy, podiel v nej na mňa prešiel z titulu dedenia, keď zomrel môj otec ako vlastník podielov. To sa týka ako mňa, tak aj môjho brata a mojej mamy. Moja nevlastná sestra ostala naďalej konateľkou. Je pre mňa novou informáciou, že spáchala trestný čin, čo mi je úprimne ľúto. S ohľadom na to je zrejmé, že už nemôže byť ďalej konateľkou. Z uvedeného vyplýva, že za dané konanie nie som osobne zodpovedná a úprimne nerozumiem, čo mi tým chcel poslanec Fico odkázať. Súčasne sa vôbec neobávam žiadnych ďalších pokračovaní smerom k mojej osobe. Ak by ďalšie pokračovanie malo viesť k podnikateľským úspechom môjho brata, považujem to za trápne. Aj touto cestou si dovoľujem požiadať poslanca Fica, aby jeho budúce útoky, nech sú akejkoľvek intenzity a hrubosti, smeroval výlučne k mojej osobe a nie k blízkym príbuzným, čo považujem za úbohé.“