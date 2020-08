Marián Hossa si na Sieň slávy NHL ešte počká, slávnosť odložili pre pandémiu koronavírusu

Virtuálnu podobu zásadne odmietli

11.8.2020 (Webnoviny.sk) - Trojnásobného víťaza Stanleyho pohára Mariána Hossu uvedú do Siene slávy NHL v kanadskom Toronte možno až v novembri 2021. Viacdňovú slávnosť pôvodne naplánovanú na 13. až 16. novembra totiž odložili na neurčito, dôvodom je pandémia koronavírusu Okrem Hossu do Siene slávy mali 16.11. uviesť aj Jaroma Iginlu, Kevina Lowa, Kim St-Pierrovú a Douga Wilsona, spomedzi funkcionárov Kena Hollanda. Informácie priniesol oficiálny web NHL."Ak to okolnosti dovolia, tak ceremoniál v nejakej podobe zorganizujeme počas modifikovanej sezóny 2020/2021, ale najpravdepodobnejší scenár je posun na november 2021. V takom prípade by sme buď úplne vypustili nové mená pre nasledujúci rok, alebo doplnili aktuálny výber," informoval predseda predstavenstva Siene Slávy NHL a jej čestný člen Larry MacDonald.Ten rezolútne odmietol akékoľvek dohady o tom, že by sa ceremoniál mohol konať vo virtuálnej podobe. "Čaro uvedenia do Siene slávy NHL je aj v tom, že veštci si užívajú niekoľko dní so svojimi rodinami, priateľmi, niekdajšími spoluhráčmi či fanúšikmi," informoval MacDonald.Niekdajší skvelý slovenský útočník získal najprestížnejšiu klubovú trofej na svete trikrát v drese Chicaga Blackhawks, do finále sa dostal aj s Detroitom a Pittsburghom. Ako jediný hokejista sa dostal do troch finálových sérii v jednom slede v dresoch troch rôznych tímov.Dovedna počas kariéry v zámorskej profilige nazbieral 1134 bodov v 1309 zápasoch základnej časti, keď nastrieľal 525 gólov a pridal k nim 609 asistencií.Stal sa 44. hráčom histórie, ktorý prekonal hranicu 500 gólov a 80. hokejistom s minimálne 1000 bodmi na konte. Kariéru ukončil pred troma rokmi pre problémy s kožou, hoci jeho kontrakt v Arizone vyprší až po sezóne 2020/2021.Výber laureátov sa tento rok uskutočnil vzhľadom na pandémiu koronavírusu iba vo virtuálnej podobe. Hlasovanie bolo tajné, takže vopred nebolo jasné, kto sa ako rozhodol v 18-člennej odbornej komisii.Výbor si mohol zvoliť najviac štyroch mužov, dve ženy a dvoch členov za zásluhy v prospech hokeja alebo jedného za zásluhy a k nemu jedného hlavného rozhodcu, resp. čiarového rozhodcu. Kandidáti museli obdržať najmenej 14 hlasov (75 percent), aby boli zvolení.