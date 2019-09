Marian K. aj Peter Tóth majú vypovedať v kauze televíznych zmeniek

Na snímke Marian K. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Bratislava 8. septembra (TASR) – Marian K. má v pondelok vypovedať v kauze falšovania zmeniek TV Markíza a marenia spravodlivosti, z ktorých je obžalovaný spolu s bývalým riaditeľom televízie Pavlom R. Na pojednávanie má byť predvedený aj bývalý novinár a niekdajší riaditeľ kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby Peter Tóth.Hlavné pojednávanie bude v pondelok pokračovať v Ústave na výkon väzby v Bratislave po tom, čo to odporučil Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Pôvodne sa pojednávalo priamo v sídle Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, avšak ZVJS pociťoval bezpečnostné riziko spojené s prevozom Mariana K.Na hlavné pojednávanie vo veci falšovania zmeniek TV Markíza sa zatiaľ nedostavili viacerí predvolaní svedkovia. Medzi nimi je aj bývalý novinár a exriaditeľ kontrarozviedky SIS Peter Tóth. Ten zverejnil v deň, keď sa mal dostaviť na súd vyjadrenie, v ktorom uviedol, že sa z obavy o svoju bezpečnosť zdržiava v zahraničí. Senát ŠTS ho na pokračovanie pojednávania nariadil predviesť.Na ďalšie pojednávacie dni by sa mal okrem Tótha dostaviť aj súčasný riaditeľ televízie Matthias Settele, niekdajšia riaditeľka Zuzana Ťapáková, podnikateľ Milan Fiľo, zástupca CME (materská spoločnosť Markízy) Frederic Thomas Klinkhammer, niekdajší majiteľ produkčného domu Forza Ján Kováčik, obvinený v kauze Technopol servis Jozef Dučák a bývalá spoločníčka v Markíze Silvia Volzová, z ktorej objednávky vraždy je Pavol R. obžalovaný v inom konaní.Pojednávanie v Bratislave pokračuje po prerušení v júli, ktoré nastalo po šiestich pojednávacích dňoch. Počas tých na pojednávaniach nebol prítomný obžalovaný Marian K., ktorého zastupovali jeho obhajcovia.Na súde sa dosiaľ nečítal prepis údajnej komunikácie medzi Marianom K. a jeho spoluobvineným Štefanom A., ani prepis medzi Marianom K. a Norbertom Bödörom. Ten pochádza z trestnej veci vraždy Jána Kuciaka, z mobilného telefónu, ktorým mal Marian K. komunikovať prostredníctvom šifrovanej aplikácie Threema.Dôkazy z tohto prepisu sú podľa právneho zástupcu Markízy Daniela Lipšica usvedčujúce a dokazujú existenciu zločineckej skupiny. Jej súčasťou mali byť policajti, prokurátori a sudcovia, z ktorých sú podľa neho mnohí stále vo funkcii.Dôkaz namietala obhajoba s tým, že sa s ním nestihla oboznámiť. No prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta uviedol, že obhajca Marek Para dôkaz k dispozícii má vzhľadom na to, že zastupuje Mariana K. v trestnej veci vraždy Kuciaka, odkiaľ tento dôkaz pochádza.Vo veci sporných zmeniek sa Pavol R. opakovane obhajoval, že o nich vedeli len tí ľudia, ktorí o nich mali vedieť. Medzi nimi má byť aj bývalá manželka obžalovaného Viera Rusková, ktorá zatiaľ nebola predvolaná svedčiť.Zo svedkov, ktorí sa dostavili, popreli vedomosť o existencii zmeniek všetci s výnimkou Štefana A. Ten je ako bývalý spoločník Mariana K. v Gamatexe zároveň údajným spolupáchateľom falšovania, avšak jeho konanie bolo odčlenené na samostatný proces.Medzi ostatnými svedkami, ktorí sa dostavili, boli viacerí bývalí riaditelia Markízy ako Václav Mika a Vladimír Repčík, niekdajšia účtovníčka Markízy Anna Miklošovičová a bývalá finančná riaditeľka Radka Doehring.