Marian K. mal posielať P. Tóthovi osobné údaje J. Kuciaka pred vraždou

Na snímke v strede podnikateľ Marian K., ktorý je obvinený z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 1. augusta (TASR) - Podnikateľ Marian K., ktorý je obvinený z objednávky vraždy Jána Kuciaka, mal v októbri 2017 poslať bývalému novinárovi a príslušníkovi SIS Petrovi Tóthovi správy s osobnými údajmi zavraždeného novinára.napísal mu 3. októbra minulého roka. Tvrdí to Denník N. Odvoláva sa na ich komunikáciu, ktorú zaistila polícia. Hovorí aj o komunikácii Mariana K. s nitrianskym podnikateľom Norbertom Bödörom a odvoláva sa na úradné záznamy polície.Denník tiež informoval, že lustrácie novinárov mal pre Mariana K. zabezpečovať práve Bödör. V policajnom zázname sa podľa portálu píše, že sa mali rozprávať o situácii v SIS, v polícii, o zabezpečení informácií z trestných konaní a manipulácii trestných vecí. Rovnaký vzťah mal mať Marian K. aj k prokuratúre, kde mali rozhodovať o pridelení konkrétnych prípadov konkrétnym prokurátorom.Marian K. mal žiadať aj o bližšie informácie o vyšetrovateľoch a takzvaného pavúka, teda výpis z registra obyvateľov. Chcel tak získať informácie o ich príbuzných, deťoch a podobne.Denník N tiež tvrdí, že veľkú časť komunikácie tvoria správy o politike. Ľudia okolo podnikateľa mali konať v prospech Smeru-SD.píše sa podľa denníka v policajnom zázname. Bödörovi mal Marian K. 6. januára 2018 napísať:Bödör mu mal odpísať, žeMarian K. mal tiež napísať, že. Po vražde novinára mal mať obavy o budúcnosť Smeru-SD. Mal mať aj vlastné politické ambície so stranou Cieľ, ktorú pripravoval a pomáhal mu Bödör. Úspech predpokladal už vo voľbách v roku 2020. Podpisy mu mala pomáhať zbierať aj Alena Zs.Marian K. mal komunikovať aj so Štefanom A., ktorý je spolu s ním obvinený v kauze televíznych zmeniek. Hovoriť mali aj o nevzatí Pavla R. do väzby v roku 2017 pre prípravu vraždy Silvie Volzovej. Spomínali ajv súvislosti s Pavlom R.pýtal sa podľa Denníka N Kočner. Štefan A. odpísal, že ho pohľadá.pokračuje Kočner. "dodal v správach.