Marianovi Kočnerovi ustanovil súd v prípade vraždy novinára Kuciaka náhradného obhajcu

3.1.2020 (Webnoviny.sk) - Špecializovaný trestný súd ustanovil vo štvrtok 2. januára podnikateľovi Marianovi K. náhradného obhajcu v prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. Marian K. čelí obžalobe z objednávky vraždy.Náhodným elektronickým výberom bola vybratá Natália Trubanová, dcéra predsedu Špecializovaného trestného súdu Michala Trubana. Informoval o tom Denník N.Súd toto rozhodnutie odôvodnil tým, že obhajcom Mariana K. Marekom Parom sa zaoberá Advokátska komora, a hrozí, že bude disciplinárne potrestaný. Dôvodom je to, že sa s Marianom K. cez aplikáciu Threema dohadovali na diskreditácii vyšetrovateľov alebo prokurátorov. Komora doteraz nevyriekla svoj záver.„ Ak by sa niečo také stalo, alebo ak by Para na pojednávanie neprišiel z iného dôvodu, nahradí ho Trubanová. Ak sa Para bude na pojednávaní zúčastňovať, Trubanová sa k obhajobe nemusí nikdy dostať. Para sa k tomu, že ho prešetruje advokátska komora, nechce verejne vyjadrovať," píše Denník N.Advokátka má teraz desať dní na to, aby si naštudovala celý spis. Hlavné pojednávanie je totiž naplánované na 13., 14. a 15. januára.