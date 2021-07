Mariánska púť v znamení pandemických opatrení, do Levoče zavítali stovky pútnikov (video)

Zavretie kostolov bol odvážny čin

Púť v obmedzenom režime

2.7.2021 (Webnoviny.sk) - Na Mariánskej hore v Levoči sa v piatok 2. júla počas hlavnej svätej omše v rámci prvého dňa púte stretlo odhadom viac ako dvetisíc veriacich. Agentúru SITA o tom informoval jeden z organizátorov podujatia Jozef Lapšanský.Podľa jeho slov išlo o pokojné a bezproblémové podujatie, pričom prítomní pútnici dodržiavali stanovené nariadenia. Svätú omšu v piatok na hore slávil emeritný spišský biskup Mons. Andrej Imrich. Vo svojej kázni sa dotkol témy výhrady vo svedomí, spoločného boja s pandémiou, ale kritizoval aj zatvorenie kostolov v uplynulých mesiacoch, osobitne počas Veľkej noci.„Výhrada svedomia, to je možnosť odmietnuť taký úkon, ktorý človek svojím svedomím vníma ako nemorálny, napríklad odmietnuť umelý potrat, vykonávať ho, alebo eutanáziu a mnoho ďalších vecí, ktoré nie sú čestné, ktorí mnohí cítia ako hriešne, proti svedomiu,“ poznamenal biskup.Takéto uplatnenie výhrady vo svedomí sa podľa jeho slov týka viacerých profesií, nielen lekárov, ale aj učiteľov, pracovníkov v oblasti kultúry, hotelierov či napríklad cukrárov, ktorí odmietajú upiecť tortu s nie dobrými symbolmi.„Uplatňovať výhradu svedomia je našou povinnosťou a preto je dôležité, aby sme sa starali o to, aby táto skutočnosť bola rešpektovaná aj našimi zákonmi,“ povedal s tým, že je na veriacich, akých predstaviteľov si vyberú. Súčasným spoločným dobrom je však podľa emeritného spišského biskupa boj s pandémiou, do ktorého sa podľa jeho slov musia zapojiť všetci.„Musia byť zapojení vedci svojím výskumom, lekári a zdravotníci a všetci, ktorí sú v prvej línii svojou obetavosťou, politici organizovaním tohto zápasu a my všetci svojím zodpovedným správaním,“ uviedol ďalej v homílii. Na druhej strane poukázal aj na málo pochopenia pre veriacich v spoločnosti v uplynulej dobe, spojeného s návštevou kostolov.„Keď sa v tom čase mohlo v jednom autobuse viezť niekoľko ľudí, keď v tom istom obchode mohlo byť tiež niekoľko ľudí, prečo by v kostole nemohlo byť aspoň päť či desať ľudí, ktorí by v mene nás ostatných predkladali prosby a vďaky Pánu Bohu,“ skonštatoval. Úplne zavrieť kostoly na Veľkú noc označil za „pred Bohom veľmi odvážne".Tohtoročná púť sa v rámci protipandemických opatrení koná len v obmedzenom režime, má dvojdňový program. Slávnostná odpustová svätá omša sa uskutoční v nedeľu o 10:00, hlavným celebrantom bude administrátor Spišskej diecézy Mons. Ján Kuboš. Na horu sa dostanú len peší pútnici, vjazd vozidlám je zakázaný.Pútnici musia zároveň na požiadanie organizátorov predložiť negatívny test na ochorenie COVID-19, potvrdenie o jeho prekonaní či o očkovaní. Počas piatku aj v nedeľu majú preto pútnici k dispozícii mobilné odberové miesto na antigénové testovanie v priestoroch Základnej školy Štefana Kluberta. V piatok je otvorené do 15:00 a v nedeľu od 7:00 do 10:00.Mesto Levoča je najstarším pútnickým miestom východného Slovenska, korene mariánskeho kultu tam siahajú až do 13. storočia. Prvá kaplnka tam bola postavená ešte v roku 1247. Pútnický kostol na Mariánskej hore posvätil v roku 1922 biskup Ján Vojtaššák.Na baziliku ho v roku 1984 povýšil pápež Ján Pavol II. , ktorý sem zavítal 3. júla 1995. Za jeho prítomnosti vtedy išlo o najväčšiu púť, na levočskú horu zavítalo viac ako 650-tisíc pútnikov. Každoročne prichádzajú na púť státisíce návštevníkov. Vlani bola púť pre pandémiu zrušená, na Mariánskej hore sa uskutočnila len odpustová slávnosť.