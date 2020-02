Marika Gombitová vyrazí na turné s Richardom Pachmanom

10.2.2020 - Slovenská slávica Marika Gombitová (63) odtajnila prvého hosťa svojho jesenného česko-slovenského turné Vyznanie. Na všetkých koncertoch vystúpi český spevák a skladateľ Richard Pachman (53). "Z jeho tvorby vyžaruje dramatickosť a tajuplnosť podčiarknutá duchovnom," hovorí o Pachmanovi Marika. "Aj tie najtajnejšie sny sa môžu splniť," priznáva Pachman.Richard Pachman, ktorý má na konte takmer 40 albumov a je rovnako známy ako maliar a spisovateľ, na koncertoch zaspieva nielen svoju pieseň, ale aj jednu Marikinu. "Veľmi ma teší, že Richard na mojich koncertoch zaspieva aj môj autorský song Úlomky spomienok," hovorí Marika, ktorá vie o Richardovi už dlho."Richard je už roky mojím skalným fanúšikom. Počas svojej kariéry ma priebežne informoval o svojej práci listami, CD a DVD nosičmi, preto ma potešilo, keď sme sa osobne stretli po mojom koncerte v roku 2017 v Prahe. Bolo to veľmi príjemné a milé stretnutie," spomína Marika.

O svojom vzťahu k speváčke porozprával aj Richard Pachman.



"Hudbu Mariky Gombitovej počúvam od 70. rokov. Ako chlapec som úplne prepadol piesni Vyznanie, ktorú som vo svojej klavírnej úprave hrával cez prestávky spolužiakom na základnej škole. Od gymnaziálnych čias som Mariku vnímal nielen ako našu najlepšiu interpretku, ale aj ako výbornú skladateľku. V 80. rokoch som počas štúdií v Banskej Bystrici videl jej koncertný program Adresa ja, adresa ty šesťkrát. V tomto období som sa zoznámil s hudobníkmi z Marikinej skupiny a vďaka nim som dokonca jazdil po Slovensku v upravenom autobuse s jej aparatúrou. Bol som blažený z toho, že môžem vidieť zákulisie skúšky pred koncertom.



V roku 2000 som sa po vážnom úraze, ktorý sa týkal môjho pažeráka a príjmu potravy, po niekoľkých operáciách a dlhej pracovnej pauze, vracal po krôčikoch k svojej práci. Počas tohto obdobia, a najmä mojich prvých koncertov po úraze, som intenzívne myslel na Mariku. Stala sa pre mňa symbolom veľkej vnútornej sily. Často som si hovoril, že keď to dokázala ona, tak to dokážem aj ja. Myslím, že aj vďaka Marike na mne nikto nikdy nevidel, s akými problémami som bojoval.



Neskutočne som obdivoval Mariku, že aj napriek tregédii, ktorá sa jej stala nezanevrela na život a hlavne neprestala spievať So svojimi koncertnými programami "Mince na dne fontán" a "Adresa ja, Adresa ty" absolvovala po nehode na vozíku viac ako 150 koncertov, množstvo charitatívnych a televíznych projektov a ešte k tomu nahrala 7 solových albumov.



Keď mi v 90. rokoch robil kolekciu fotografií na môj prvý album skvelý fotograf Robert Vano, povedal, že si svoje priania píše na papier, ktorý si pripevní na chladničku alebo na zrkadlo, a číta si ho každý deň. Tým urobí pre splnenie svojich prianí maximum na vedomej i podvedomej rovni. Ja som mal v živote veľa želaní. Len jedno však bolo také intímne, že som sa ho bál vysloviť, či napísať na zoznam svojich snov – stretnúť sa s Marikou, porozprávať sa s ňou o životných skúsenostiach, jej hudbe a povedať, ako veľmi si ju vážim ako umelkyňu a silného človeka, ktorý rozdáva nádej, lásku a krásu. A úplne niekde v hĺbke srdca som mal tajné, neskromné, ale zrejme nesplniteľné prianie – môcť si s ňou zaspievať.



Na sklonku minulého roku som dostal pozvanie do Bratislavy s možnosťou navštíviť Mariku. Keď som za volantom na diaľnici medzi Prahou a Bratislavou počúval jej pesničky, premýšľal som o tom, že tajné sny sa zrejme môžu splniť, ak im bezhranične veríme. To som však ešte netušil, že ma čaká jedno z najemotívnejších poobedí môjho života. Práve sme pri káve debatovali o živote a hudbe, keď mi Marika povedala, že pozná moju prácu, že niektoré moje aranžmány sú blízke jej srdcu a že by bola rada, keby som bol hosťom jej tohoročných koncertov. Ponúkla mi, aby som si upravil jednu jej pieseň – pre mňa vari najkrajšiu melódiu, akú kedy napísala. Zvlhli mi oči a trochu sa mi zatočila hlava. Zmohol som sa iba na: Bude mi veľkou cťou!



Keď som po necelých dvoch hodinách odchádzal z Bratislavy do Prahy, dochádzalo mi, čo sa mi práve prihodilo. Mal som možnosť spoznať Mariku Gombitovú, porozprávať sa s ňou a pred sebou mám možnosť si s ňou zaspievať. Je dobré, že sa priania plnia. Veľmi rozochvene, s úctou a s úprimnou radosťou sa na koncerty teším," dodáva Richard Pachman, o ktorom v 90. rokoch minulého storočia písali v Českej republike ako o českom Vangelisovi.



Koncertné turné Vyznanie Mariky Gombitovej sa uskutoční v Prahe, v Brne, v Bratislave – 5. 12. na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu a v Košiciach – 12. 12. v Steel Aréne. Termíny a miesta koncertov v Prahe a v Brne budú známe na jar.

Kto je Richard Pachman?



Narodil sa v Olomouci, po ukončení VŠE študoval kompozíciu a spev na Konzervatóriu Jaroslava Ježka v Prahe. Od roku 1990 vydal 35 albumov a 4 DVD, napísal 7 kníh a svoje olejomaľby vystavoval na 106 výstavách v Českej republike, Belgicku, v Holandsku a na Slovensku. Autor hudby relaxačnej, duchovnej, muzikálovej, súčasnej vážnej. V rokoch 2005 až 2020 prezentuje scénické oratórium Mistr Jan Hus, kde je autorom hudby, textov a scenára. V roku 2016 naštudovali a premiérovo uviedli Pachmanove Pašije v olomouckej Redute. Richard Pachman je laureátom Ceny Olomouckého kraja za výnimočný počin roku v oblasti profesionálneho umenia – súčasnej vážnej hudby – za rok 2009 a Ceny mesta Olomouc za prínos pre kultúru za rok 2014.

