Marinčina a Jurča si z waiver listiny nikto nevybral, putujú na farmu

Na snímke obranca Martin Marinčin. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Toronto 8. novembra (TASR) - Slovenských hokejistov Martina Marinčina a Tomáša Jurča si z listiny nechránených hráčov nevybral žiaden klub NHL a obaja tak poputujú na farmy do nižšej zámorskej súťaže AHL. Informoval o tom portál tsn.ca.Dvadsaťsedemročného obrancu Marinčina umiestnilo na waiver listinu Toronto Maple Leafs, za ktoré odohral v prebiehajúcej sezóne sedem duelov bez kanadského bodu. Naposledy sa objavil v zostave tímu 2. novembra, predtým štyri zápasy nehral.V uplynulom ročníku odohral za Toronto 24 stretnutí a nazbieral päť bodov (1+4). Celkovo nastúpil v NHL na 214 duelov a získal 30 bodov (4+26). Pokračovať by mal vo farmárskom tíme Toronto Marlies.O rok mladší Jurčo putoval na waiver listinu z Edmontonu Oilers. V prebiehajúcom ročníku odohral dvanásť duelov a zaznamenal dve asistencie. Uplynulý ročník strávil v tímoch AHL. V NHL odohral v dresoch Detroitu, Chicaga a Edmontonu dohromady 223 stretnutí a nazbieral 54 bodov (23+31). Najbližší čas by mal stráviť vo farmárskom mužstve "olejárov" Bakersfield Condors.