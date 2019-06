Mark Carney: Clá sú v prípade brexitu bez dohody nevyhnutné

Britské zástavy vejú pred parlamentom v Londýne. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 21. júna (TASR) - Guvernér britskej centrálnej banky Mark Carney odmietol tvrdenia Borisa Johnsona, že Británia sa môže aj v prípade brexitu bez dohody vyhnúť clám Európskej únie (EÚ).Carney uviedol v rozhovore pre BBC, že je potrebné jasne povedať, čo znamená odchod z EÚ bez dohody pre britskú ekonomiku. Podľa neho ju v krátkodobom aj dlhodobom horizonte poškodí. Upozornil tiež, že mnohé firmy nie sú plne pripravené na takúto prudkú zmenu.Johnson, ktorý je favoritom v súboji o premiérsky post, povedal, že súčasťou pravidiel svetového obchodu je aj klauzula známa ako Článok 24 Všeobecnej dohody o obchode (GATT), ktorý umožňuje, aby obchod medzi dvomi stranami pokračoval podľa nezmenených pravidiel, ak sa tak rozhodnú.Guvernér Bank of England (BoE) však upozornil, že je to aplikovateľné len v prípade, ak existuje obchodná dohoda alebo ak je už pripravená. "Carney už predtým varoval pred ekonomickými dôsledkami brexitu bez dohody, čím vyvolal hnev mnohých podporovateľov brexitu.Johnson, rovnako ako minister zahraničných vecí Jeremy Hunt, teda poslední dvaja kandidáti na prevzatie premiérskeho postu po Therese Mayovej, vyhlásili, že v prípade potreby sú pripravení na vystúpenie z EÚ bez prechodnej dohody.Približne 150.000 britských exportérov doteraz nedokončilo administratívne úkony, ktoré by im umožnili predávať v EÚ aj po brexite bez dohody, a ani firmy, ktoré tieto procedúry dokončili, nie sú na to plne pripravené, uviedol Carney.Dokonca aj firmy, ktoré nahromadili zásoby importovaných tovarov, v prípade veľkého narušenia dodávateľských reťazcov pre prudkú zmenu colného režimu v priebehu týždňov vyprázdnia sklady, čo spôsobí veľké problémy v niektorých odvetviach, ako je napríklad automobilový priemysel.