Mark Zuckerberg si finančne výrazne polepšil, akcie Facebooku stúpli a nahráva mu aj Trump

Bezos zbohatol ešte viac

Obscénne zisky

8.8.2020 - Šéf Facebooku Mark Zuckerberg v súčasnosti disponuje podľa Bloombergu osobným majetkom v hodnote 100 miliárd dolárov (v prepočte 84,4 miliardy eur).Správa prišla po tom, ako technologický gigant tento týždeň spustil na svojej platforme Instagram funkciu Reels, ktorou konkuruje obľúbenej aplikácii TikTok.Akcie Facebooku vo štvrtok narástli o šesť percent. Tridsaťšesťročný podnikateľ vlastní 13-percentný podiel v spoločnosti.Tento rok si prilepšil už o 22 miliárd dolárov (takmer 18,6 miliardy eur), zatiaľ čo napríklad zakladateľ Amazonu Jeff Bezos zbohatol o viac ako 75 miliárd dolárov (63 miliárd eur).Spustenie funkcie Reels nemohlo prísť v lepšom čase, keďže americký prezident Donald Trump pohrozil zákazom pre aplikáciu TikTok, ktorá podľa neho môže predstavovať bezpečnostné riziko.Päť najväčších amerických technologických spoločností - Apple, Amazon, Alphabet, Facebook a Microsoft má v súčasnosti trhovú cenu približne ako 30 % hrubého domáceho produktu USA.Americký senátor Bernie Sanders tento týždeň predstavil plán na zdanenie "obscénnych ziskov", ktoré nadobudli miliardári počas pandémie koronavírusu, pričom by zdanil 60 % čistého zisku od vypuknutia pandémie do konca roka.Tieto peniaze by použil na výdavky spojené so zdravotnou starostlivosťou pre Američanov.Zuckerberg už v minulosti vyhlásil, že počas života rozdá 99 % akcií Facebooku prostredníctvom charitatívnej organizácie, ktorú založil s manželkou Priscillou Chan.