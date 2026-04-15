 Streda 15.4.2026
 24hod.sk    Ekonomika

15. apríla 2026

Marketing vs. PR: Kto je v skutočnosti „chudobný príbuzný“ a prečo sa tieto dva tábory neznášajú?


Tagy: Komunikácia marketingová stratégia Marketingovky Podcast PRuser PR na Slovensku PRuser Public Relations Rozhovory

Pamätáte si na svoj prvý job v marketingu? Ak ste začínali v menšej firme, pravdepodobne ste boli „dievča pre všetko". Ráno píšete stratégiu, na obed objednávate chlebíčky na event a po večeroch ...



simona mistikova lubomira mardiakova rozhovory video podcast studio sita 676x429 15.4.2026 (SITA.sk) - Pamätáte si na svoj prvý job v marketingu? Ak ste začínali v menšej firme, pravdepodobne ste boli „dievča pre všetko“. Ráno píšete stratégiu, na obed objednávate chlebíčky na event a po večeroch ručne vypisujete 150 vianočných pozdravov, lebo šéf verí v „osobné čaro“. Vitajte v realite, kde marketér rieši všetko – od tlačových správ až po volanie hasičov, keď niekto tajne fajčí v kancli.


V novej epizóde nášho podcastu PR-user sa pozeráme na to, ako sa táto rola mení s rastom firmy a prečo sa niekedy marketing s PR bije ako pes s mačkou.

Marketingová stratégia: Osamelí jazdci vs. korporátne „huby“


Mnohí marketéri sú v tom dodnes sami. Valí sa to na nich z každej strany a pocit, že sú na bojisku opustení, je bežný. Ale nie ste v tom sami! Aj tie najväčšie svetové značky majú svoje špecifické modely, ako v tom nestratiť hlavu. Či už ide o model „brand manažérov“ v FMCG alebo komplexné komunikačné huby v bankách, cieľ je jasný: efektívne riadenie značky bez vyhorenia jednotlivca.

Komunikácia a rozpočty: Sú PR-isti „chudobní príbuzní“?


Priznajme si to, v agentúrnom svete občas zúri tichá vojna. PR tímy sú často tie, ktoré čarujú s minimálnym rozpočtom a stavajú na vzťahoch. Marketing má zase tie veľké balíky na nákup platenej reklamy.

Najväčšia chyba? Keď sa tieto dva tábory začnú biť o priazeň šéfa. Legendárne príbehy o billboardoch, ktoré sa kúpili len preto, že ich šéf vidí cestou z domu do práce, sú v branži stále živé. V podcaste rozoberáme, ako sa týmto „ego rozhodnutiam“ vyhnúť.

Ako nastaviť spoluprácu v marketingu a PR?


Či už ste vo firme sami, alebo riadite tím, kľúčom je symbióza. V podcaste rozoberáme, ako nastaviť pravidlá tak, aby sa agentúry „nepoprali“ o rozpočet, ale ťahali za jeden povraz.

Marketing a PR komunikácia musia byť jedno telo, inak značka trpí. Vypočujte si náš nový diel podcastu PR-user a dozviete sa, ako profesionálne rásť, kedy delegovať a prečo je dôležité mať jedného šéfa značky, ktorý dokáže udržať ego na uzde.

Kde si môžete pozrieť a vypočuť novú epizódu?


Nová epizóda podcastu PR-user je dostupná na nasledujúcich platformách:
???? YouTube | Spotify | DVTV | TV-sita.sk | divino.sk

Podcast: Rozhovory Zo Studia Sita




Zdroj: SITA.sk - Marketing vs. PR: Kto je v skutočnosti „chudobný príbuzný“ a prečo sa tieto dva tábory neznášajú? © SITA Všetky práva vyhradené.

