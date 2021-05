Markíza, Expres a Nový Čas sú najsledovanejšie slovenské médiá

Televízia Markíza, Rádio Expres, denník Nový Čas, týždenník Plus 7 dní, dvojtýždenník TV Max a časopis Nový Čas Krížovky sú najčítanejšie a najsledovanejšie slovenské elektronické a printové médiá. Vyplýva to z výsledkov národného prieskumu spotreby, médií a životného štýlu Market & Media & Lifestyle – TGI za štvrtý kvartál 2020 a prvý kvartál 2021, ktoré zverejnila spoločnosť Median Sk.





Prieskum realizovala na vzorke 4120 respondentov, občanov SR vo veku 14 - 79 rokov, v termínoch od 14. septembra 2020 do 13. decembra 2020 a od 4. januára 2021 do 28. marca 2021. TASR o tom informovala PR manažérka Linda Kleinertová.Celková čítanosť celoštátnych denníkov dosahuje 25 percent populácie. Prvú pozíciu si drží Nový Čas so 14 percentami, nasleduje denník Plus jeden deň (6 percent), na ďalších miestach sú Sme (5 percent) a Pravda (5 percent), Hospodárske noviny, Denník N a Šport (zhodne 3 percentá).Podiel čítanosti týždenníkov na populácii je 30 percent. Najčítanejším je Plus 7 dní (5 percent). Päťpercentnú čítanosť má aj Báječná žena. Časopis Život má štvorpercentnú čítanosť. Tri percentá obyvateľov SR čítajú Nový Čas pre ženy, Slovenku, Eurotelevíziu aj Nový Čas Nedeľa. Sieť týždenníkov Regionálne noviny RegionPRESS dosiahla 8 percent a sieť Petit Press MY noviny má trojpercentnú čítanosť.V skupine dvojtýždenníkov predstavuje čítanosť 14 percent populácie. Najčítanejším titulom je TV Max (6 percent), za ním Relax (4 percent), Tele plus (3 percent), Bratislavské noviny aj Žena a život majú zhodne jedno percento. Sieť titulov ECHO Dvojtýždenníky má čítanosť dve percentá.Podiel čítanosti mesačníkov predstavuje 43 percent populácie. Poradie mesačníkov, ktoré sú na Slovensku bežne dostupné, otvára časopis Nový Čas Krížovky s piatimi percentami. Rovnakú čítanosť majú aj mesačníky Záhradkár a Zdravie. Nasledujú Napínavé krížovky a EMMA so štvorpercentnou čítanosťou. Ďalšie sú mesačníky Eva a Evita magazín s troma percentami.Celková počúvanosť rádií v parametri 'počúval včera' predstavuje 56 percent populácie. Prvú pozíciu si drží Rádio Expres so 17 percentami, nasleduje Rádio Slovensko (15 percent), Fun rádio (10 percent), Rádio Europa 2 (8 percent), Rádio Vlna a Rádio Jemné získali rovnako sedem percent, Rádio Regina dosiahlo päť percent.V parametri 'počúval posledný týždeň' predstavuje celková počúvanosť 91 percent. Poradie otvára Rádio Expres s 38 percentami, nasleduje Rádio Slovensko s 26 percentami a Fun rádio s 25 percentami. Presne 20 percent populácie počúva aspoň raz za týždeň Rádio Vlna, 18 percent Rádio Europa 2 a 16 percent Rádio Jemné. Sedmičku najpočúvanejších rádií uzatvára Rádio Regina s 11 percentami.Sumárna sledovanosť všetkých televízií je 74 percent, televíziu v uvedenom období sledovalo 3,3 milióna divákov. Televízii Markíza s 38 percentami patrí prvá pozícia, druhá je TV JOJ (29 percent), tretia verejnoprávna Jednotka RTVS (24 percent). Rovnaké poradie obsadili tieto tri televízne stanice aj v parametri podiel na trhu, TV Markíza (28 percent), TV JOJ (19 percent), Jednotka RTVS (14 percent).