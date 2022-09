Markíza Slovakia od Ágha vyše dva milióny eur nedostane, najvyšší súd zamietol jej odvolanie ako nedôvodné

Žiadali náhradu trov konania

O zmenkách mohli vedieť len traja

Kočner a Rusko dostali po 19 rokov

7.9.2022 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť Markíza - Slovakia nedostane vyše dva milióny eur, ktoré požadovala na súde od Štefana Ágha vo veci falšovania zmeniek.Najvyšší súd SR na verejnom zasadnutí zamietol jej odvolanie ako nedôvododné, informovala hovorkyňa Najvyššieho súdu SR Spoločnosť Markíza - Slovakia sa odvolala proti rozsudku Špecializovaného trestného súdu v Pezinku z 12. októbra 2021."Poškodená žiadala, aby jej bola priznaná náhrada škody – trovy civilného konania (2 391 877 eur). Rovnako žiadala, aby bola odsúdenému uložená povinnosť nahradiť poškodenej trovy na účelné uplatnenie jej nároku v trestnom konaní," uviedla Važanová.Štecializovaný trestný súd v Pezinku uznal Štefana Ágha za vinného v kauze falšovania miliónových televíznych zmeniek.Vymeral mu 13 rokov väzenia, ktoré si odpykávala v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Zároveň mu uložil peňažný trest 5000 eur.„Tento senát verí záverom slovenských znalcov," uviedol vtedy v odôvodnení rozsudku predseda senátu Emil Klemanič Viacerí znalci Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru sa v priebehu pojednávaní vyjadrili, že zmenky nevznikli v roku 2000, ako tvrdil obžalovaný, ale až v období rokov 2013 až 2016.Klemanič tiež poukázal na to, že o zmenkách nevedeli viacerí svedkovia, ktorí v minulosti pôsobili na významných pozíciách v televízii Markíza.„Záver je taký, že o zmenkách mohli vedieť len tri osoby," povedal s tým, že išlo o už odsúdeného Mariana Kočnera , odsúdeného bývalého riaditeľa Markízy Pavla Ruska a Štefana Ágha.Podľa obžaloby vytvoril Štefan Ágh v bližšie neurčenom období od roku 2013 do roku 2016 po dohode s podnikateľom Marianom Kočnerom a bývalým riaditeľom TV Markíza Pavlom Ruskom dve zmenky, ktoré boli datované do júna 2000.Jedna zo zmeniek bola v hodnote osem miliónov eur, druhá vo výške 26 miliónov eur.Vyplatenia zmeniek sa na súde následne domáhala spoločnosť Správa a inkaso zmeniek Mariana Kočnera, vyplatiť ich mal Rusko ako žalovaný v prvom rade a spoločnosť Markíza Slovakia ako žalovaný v druhom rade.Štefan Ágh sa svojím konaním podľa prokuratúry dopustil obzvlášť závažného zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov.Marianovi Kočnerovi a Pavlovi Ruskovi uložil Špecializovaný trestný súd v roku 2020 v kauze zmenky zhodne po 19 rokov väzenia, Najvyšší súd SR im tresty potvrdil 12. januára 2021.