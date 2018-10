Maročania zachránili stovky migrantov vo vodách Stredozemného mora

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rabat/Madrid 8. októbra (TASR) - Príslušníci marockého námorníctva zachránili počas uplynulého víkendu 615 migrantov z 31 plavidiel, ktoré sa pri pokuse dostať do Španielska ocitli vo vodách Stredozemného mora v núdzi.Štátna príslušnosť, respektíve národnosť zachránených sa v pondelkovom komuniké marockých námorných síl neuvádza. Figuruje v ňom však zmienka o bezpečnom návrate všetkých na marocké pobrežie a o potopení sa časti ich plavidiel v dôsledku zlého technického stavu. Informovali o tom francúzske elektronické médiá.Španielska pobrežná stráž iba v nedeľu oznámila, že v ostatných 48 hodinách sa jej podarilo zachrániť takmer 1200 migrantov smerujúcich na starý kontinent.Podľa informácií Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) sa od začiatku roka dostalo do Španielska viac ako 43.000 migrantov, veľká väčšina z nich (38.000) práve cez Stredozemné more. Pre vyše 1700 ľudí sa však táto cesta stala v rovnakom období osudnou.