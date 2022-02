Marockí záchranári sa stále snažia vyslobodiť 5-ročného chlapca, ktorý spadol do hlbokej studne

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.2.2022 (Webnoviny.sk) - Marockí záchranári sa už štvrtý deň snažia vyslobodiť 5-ročného chlapca, ktorý uviazol v hlbokej studni. Záchrannú operáciu komplikuje nestabilná pôda i príliš úzky otvor. Chlapcovi pomocou lana spustili dole kyslík a vodu. Zároveň ho monitorujú pomocou kamery.Chlapec menom Rayan spadol v utorok večer do 32 metrov hlbokej studne neďaleko jeho domu v dedine Ighran, ktorá sa nachádza v provincii Chefchaouen. Zostal uväznený v diere, ktorá je príliš úzka na to, aby cez ňu mohli záchranári prejsť.Počas ostatných troch dní preto záchranári kopali buldozérmi paralelnú priekopu a v piatok z nej začali raziť vodorovný tunel smerom k mieru, kde sa chlapec nachádza.Práce museli v priebehu piatka dočasne zastaviť pre obavy, že by sa pôda v okolí studne mohla zrútiť na chlapca, ale neskôr v nich pokračovali ďalej.Na mieste sa nepretržite nachádzajú zdravotnícki pracovníci, aby sa mohli postarať o chlapca hneď, ako ho vytiahnu von, a previezť ho do najbližšej nemocnice.