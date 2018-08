Maroko deportovalo stovky migrantov, tvrdia ľudskoprávní aktivisti

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rabat 12. augusta (TASR) - Marocké bezpečnostné orgány deportovali niekoľko stoviek migrantov zo severných pobrežných oblastí do vnútrozemia. Uviedla to v nedeľu agentúra DPA s odvolaním sa na miestnych ľudskoprávnych aktivistov.Okrem iného v mestách Nador a Tanger sa od polovice minulého týždňa uskutočnil zvýšený počet záťahov voči migrantom, pričom mnohí boli nezákonne zatknutí, tvrdí Marocké združenie za ľudské práva (AMDH). Združenie odhaduje, že len v samotnom Nadore bolo zadržaných viac ako 600 migrantov. Zničených bolo aj niekoľko stanových táborov v lese blízko španielskej enklávy Melilla.Migranti pochádzajúci prevažne z krajín ležiacich južne od Sahary boli autobusmi odvezení smerom na juh Maroka, pričom niektorí boli pripútaní jeden k druhému, priblížila AMDH.Utečenec z Guiney žijúci v Nadore agentúre DPA povedal, že marocké bezpečnostné sily tam násilne vnikli do stanov a bytov. Polícia niektorým utečencom odobrala mobilné telefóny a cennosti a potom ich naložila do autobusov.Niektorí utečenci boli z autobusov vysadení v blízkosti mesta Tiznit, ležiaceho asi 800 kilometrov južne od pobrežia Stredozemného mora, cituje AMDH jedného z deportovaných migrantov. Ďalších zasa odviezli až hraniciam s Alžírskom.V poslednom čase stúpa počet utečencov, ktorí v snahe dostať sa do Európy cez štáty severnej Afriky volia trasu vedúcu územím Maroka. Podľa údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) prišlo tento rok do Európy cez Maroko vyše 28.000 ľudí, čím sa už v auguste dosiahla úroveň za celý minulý rok.Aj susedné Alžírsko začalo tvrdšie postupovať voči nelegálnym migrantom. V polovici júla tam úrady podľa IOM zadržali niekoľko stoviek migrantov a odviezli ich do púštnej oblasti na juhu krajiny.