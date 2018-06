Maroko nechce príjmať migrantov na svojom území

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 28. júna (TASR) - Maroko odmieta koncepciu vyloďovacích platforiem pre migrantov mimo hraníc Európskej únie. Ide o myšlienku, ktorá patrí medzi hlavné body rokovaní prebiehajúceho dvojdňového summitu EÚ v Bruseli.Tlačová agentúra Belga v tejto súvislosti upozornila na stanovisko šéfa marockej diplomacie Násira Búritu, ktorý odmieta "externalizáciu" riadenia migračných tokov za hranicami EÚ.povedal Búrita po stretnutí so svojím španielskym rezortným kolegom Josepom Borrellom v marockej metropole Rabat. Dodal, že uvedený návrh EÚ predstavuje, čo vníma akoBelga pripomenula, že okrem Maroka sa hovorí aj o Tunisku alebo Albánsku ako o krajinách, kde by mohli byť zriadené záchytné centrá pre migrantov pokúšajúcich sa dostať do krajín EÚ.