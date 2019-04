Maroko: Pri nehode blízko španielskej enklávy zahynulo 16 migrantov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rabat 27. apríla (TASR) - Najmenej 16 migrantov zo subsaharskej Afriky zahynulo v sobotu na severovýchode Maroka, keď vozidlo, v ktorom sa viezli po vedľajšej ceste, spadlo do zavlažovacieho kanála. Agentúra AFP to uviedla s odvolaním sa na správu marockej štátnej tlačovej služby MAP.Ďalších 17 "subsaharských Afričanov, ktorí mali byť ilegálnymi migrantmi" podľa nej utrpelo zranenia a previezli ich do nemocnice. Nehoda sa stala blízko španielskej enklávy Melilla na stredomorskom pobreží Afriky, ktorá býva častým cieľom ilegálnych migrantov. Vodič havarovaného vozidla z miesta ušiel.Miestna mimovládna organizácia Marocké združenie pre ľudské práva uviedla, že obetí na životoch je najmenej 19 a celkove sa vo vozidle využívanom prevádzačmi nachádzalo približne 50 ľudí.Španielske enklávy Melilla a Ceuta, ktoré hraničia s Marokom, sú jedinými územiami EÚ na africkom kontinente. Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) uviedla, že v prvých štyroch mesiacoch tohto roka sa dostalo do Španielska pozemnou cestou 1605 migrantov. Marocké orgány zase informovali, že počas minulého roka zmarili 89.000 "pokusov o nezákonnú imigráciu" vrátane 29.000 po mori.