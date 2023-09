Maroko zasiahlo silné zemetrasenie, vyžiadalo si viac ako 2-tisíc mŕtvych (video+foto)

aktualizované 10. septembra, 9:13



Trojdňový štátny smútok

Epicentrum pri meste Ighil

Poškodené pamiatky

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Zriedkavé zemetrasenia

10.9.2023 (SITA.sk) -Silné piatkové zemetrasenie, ktoré zasiahlo centrálne Maroko, si vyžiadalo už viac akomŕtvych.Túto hranicu presiahol aj počet zranených, pričom podľa ministerstva vnútra je viac akozranených vážne. Najväčšie straty utrpeli provincie južne od historického mesta Marrákeš. Informuje o tom spravodajský portál BBC. Kráľ Muhammad VI . vyhlásil trojdňový štátny smútok. Nariadil tiež, aby preživší dostali strechu nad hlavou, jedlo a ďalšiu pomoc, a aby armáda pomáhala záchranným zložkám.Mnohí ľudia strávili už druhú noc vonku. Maročania darujú krv v rámci celonárodnej iniciatívy na pomoc obetiam.Geologická služba Spojených štátov (USGS) informovala, že zemetrasenie v Maroku udrelo v piatok o 23:11 s predbežným magnitúdom 6,8, pričom jeho epicentrum sa nachádzalo v pohorí Vysoký Atlas asi 70 kilometrov juhozápadne od Marrákeša.Otrasy trvali niekoľko sekúnd a napáchali škody na mnohých miestach od pohoria Atlas až po Marrákeš a podľa ministerstva vnútra si vyžiadali najviac obetí v provincii al-Haúz.O 19 minút neskôr nasledoval dotras s. Epicentrum sa nachádzalo pri meste Ighil v provincii al-Haúz zhruba 70 kilometrov od Marrákeša. V odľahlých horských oblastiach údajne zemetrasenie zrovnalo niektoré obce so zemou. Cítiť ho bolo na mnohých vzdialenejších miestach v krajine aj mimo nej.Otrasy vychádzali z hĺbky 18 kilometrov, uviedla USGS, no marockí seizmológovia tvrdia, že len z 11 kilometrov. Zemetrasenia v malej hĺbke sú viac nebezpečné, pripomína agentúra AP.Zemetrasenie, ktoré je v Maroku najvážnejšie za 120 rokov, napáchalo škody na mnohých miestach od pohoria Atlas až po historické mesto Marrákeš. Je tiež najsmrteľnejšie od zemetrasenia, ktoré v roku 1960 zničilo mesto Agadir a zabilo viac ako 12-tisíc ľudí.Marocké médiá informovali, že jedna z najznámejších pamiatok Marrákeša - mešita Kutubíja z 12. storočia pri zemetrasení utrpela škody, ale nie je známe v akom rozsahu. Poškodené sú aj známe múry okolo marrákešskej mediny, ktorá je na zozname svetového dedičstva UNESCO Starosta jedného z miest pri epicentre pre spravodajský portál 2M uviedol, že niekoľko domov v okolitých mestách sa čiastočne alebo celkovo zrútilo. Niektoré miesta sú bez elektriny a zablokované sú aj cesty, čo komplikuje prácu záchranárom a armáde.Sústrasť a podporu vyjadrilo Maroku už viacero krajín z Európy, Ázie či Blízkeho východu. Pomoc ponúkli krajiny vrátane Španielska, Francúzska, Izraela, Turecka, Francúzska či Nemecka a pomôcť Maroku je podľa jej hovorcu pripravená aj Organizácia Spojených národov (OSN). Marocká vláda zatiaľ formálne nepožiadala o pomoc.Zemetrasenia sú v severnej Afrike relatívne zriedkavé. Šéf Odboru seizmického monitorovania a varovania v Národnom geofyzikálnom ústave Lahcen Mhanni sa pre 2M vyjadril, že zemetrasenie bolo najsilnejšie, ktoré zaznamenali v regióne pohoria Atlas.Piatkové zemetrasenie bolo cítiť až v Portugalsku a Alžírsku, uviedli Portugalský inštitút pre more a atmosféru a alžírska agentúra civilnej obrany.