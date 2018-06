Maroš Šefčovič potvrdil chuť kandidovať na post šéfa EK

Na snímke podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Brusel 28. júna (TASR) - Zasadnutie Strany európskych socialistov (PES), ktoré sa vo štvrtok uskutočnilo ešte pred summitom EÚ, bolo vôbec prvým stretnutím na úrovní premiérov odvtedy, ako táto strana schválila postup výberu svojho kandidáta na post predsedu Európskej komisie (EK). Podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič na stretnutí potvrdil svoju chuť kandidovať na post šéfa exekutívy EÚ. Zasadnutia PES sa zúčastnil aj slovenský premiér Peter Pellegrini.povedal po zasadnutí Šefčovič. Ďalej zhrnul, že vo štvrtok sa premiéri venovali tomu, ako celý proces výberu kandidátov PES treba nastaviť a na aké témy sa sústrediť, aby si vybrali takých kandidátov, ktorí budú mať šancu uspieť aj následne. O konkrétnych menách podľa Šefčoviča však na stretnutí nehovorili, hoci on sám potvrdil svoj záujem uchádzať sa o kandidatúru.Šefčovič, ktorý je doposiaľ jediným verejne známym kandidátom socialistov na post šéfa exekutívy EÚ, sa teraz bude snažiť získať v rámci PES dostatočnú podporu do októbra, keď by mala strana oficiálne predložiť kandidátov.Kandidatúra na post šéfa EK podľa Šefčoviča nie je pre politikov zo strednej či východnej Európy ničím jednoduchým, pričom ako príklad uviedol naše uchádzanie sa o agentúry, ktoré sa do EÚ presúvali z Veľkej Británie.Na druhej strane priznal, že sa stretol aj so sympatickými reakciami a mnohí kolegovia v rámci PES uznali, že, vďaka čomu by doň mohla vnášať napríklad aj. Pripustil tiež, že ženy by mohli byť vďaka snahe EK o lepšie rodové zastúpenie na tento post veľkými favoritkami.Šefčovič dodal, že chce do tejto debaty priniesť veľmi konkrétne témy, pričom spomenul potrebu omnoho silnejšej priemyselnej politiky EÚ, napríklad v oblasti investícii do kritickej infraštruktúry a duševného vlastníctva európskych investorov. Venovať by sa podľa vlastných slov chcel tiež dôležitosti akejsi politickej empatie k ľuďom, ktorí prechádzajúAko príklad uviedol baníkov v uhoľných baniach.