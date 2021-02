Maroš Šefčovič sa v Londýne snaží upokojiť problémy pro brexite, Británia žiada miernejší prístup

Tovar čelí colným kontrolám

Británia žiada miernejší prístup

11.2.2021 (Webnoviny.sk) - Minister Spojeného kráľovstva pre brexit Michael Gove a podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič sa vo štvrtok stretli v Londýne, aby sa pokúsili urovnať problémy spôsobené definitívnym rozchodom Británie a Európskej únie koncom vlaňajška.Tie sa týkajú predovšetkým Severného Írska, ktoré bolo jednou z najkomplikovanejších otázok počas rokovaní o pobrexitovej obchodnej dohode.Odkedy Veľká Británia 31. decembra 2020 opustila hospodárske štruktúry EÚ, tovar prepravovaný medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ podľa dohody čelí colným kontrolám. Tým podlieha aj tovar smerujúci do Severného Írska, keďže hraničí s Írskom - členským štátom EÚ.Spomenuté kontroly narušili krehkú politickú rovnováhu v Severnom Írsku, časti Spojeného kráľovstva, kde sa niektorí obyvatelia považujú za Britov a iní za Írov, a tvrdé hranice by mohli narušiť írsky mierový proces.Spojené kráľovstvo chce, aby EÚ zaujala miernejší prístup k hraničným kontrolám, ktoré už viedli k nedostatkom a oneskoreniam pri dodávaní určitého tovaru do Severného Írska. EÚ však tvrdí, že určité hospodárske problémy sú výsledkom rozhodnutia Británie opustiť jednotný trh a colnú úniu bloku, a trvá na tom, že o severoírskom protokole nemožno významným spôsobom opätovne rokovať.Šefčovič ešte pred štvrtkovým stretnutím poukázal na nedostatky v implementácii dohody zo strany Británie, pričom uviedol, že colnice sú plne funkčné a kontroly sa vykonávajú len v obmedzenej miere.