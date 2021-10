Mars bojuje proti odlesňovaniu pralesov pri pestovaní kakaa. Na Medzinárodnom dni kakaa oznamuje spoločnosť progres, ktorý v rámci svojho dodávateľského reťazca urobila

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.10.2021 (Webnoviny.sk) -Mars si uvedomuje, že lesy poskytujú dôležité zázemie pre ohrozené druhy rastlín i živočíchov, regulujú množstvo vody v krajine a poskytujú živobytie ľuďom po celom svete, vrátane pestovateľov kakaa. Pre zamedzenie odlesňovania pri pestovaní kakaa je nutné, aby sa do ochranných akcií zapojili všetky články dodávateľského reťazca. Pobrežie Slonoviny a Ghana, kde sa pestuje viac ako 65% svetovej produkcie kakaa, značne pociťujú dôsledky odlesňovania a klimatických zmien. Spoločnosť Mars je hrdá na to, že zahrnula ďalších 265 746 hektárov lesov do ochrany pred odlesňovaním. V roku 2020 bolo tiež vysadených 913 513 stromov (od roku 2018 to je už 1,4 milióna stromov), z čoho farmárske kakaové komunity čerpajú výhody - farmárom sa stabilizovali výnosy a majú tiež alternatívne zdroje príjmov.V súlade so záväzkom spoločnosti Mars - vytvoriť modernejší, inkluzívnejší a udržateľnejší dodávateľský reťazec kakaa pre budúce generácie, podáva spoločnosť od roku 2019 správy o tom, u akého množstva odoberaného kakaa je dohľadateľný pôvod krajiny, poľnohospodárska skupina či dokonca konkrétna farma. Výsledkom je to, že pri viac ako tretine z celkového odoberaného množstva kakaa, je jasné, z akej farmy táto surovina pochádza. Spoločnosť Mars má tiež možnosť, vďaka nadviazanému partnerstvu, vzdelávať farmárov, ako vhodne chrániť les. Viac ako 115-tisíc farmárov prešlo školením na ochranu lesa - oproti roku 2019 ide o nárast o 154%. Tieto opatrenia pomôžu farmárom vypestovať viac kakaa na už existujúcej poľnohospodárskej pôde bez narušenia lesov, čo vedie tiež k tomu, že spoločnosť Mars vie, odkiaľ odoberané kakao pochádza."V Mars veríme, že zmeny v komunitách, v ktorých pôsobíme, môžu zmeniť taktiež životy farmárov aj ich rodín. To nám napokon potvrdzujú aj samotní farmári v Ghane a na Pobreží Slonoviny, ktorým naša iniciatíva Kakao a lesy prináša množstvo benefitov. Na túto iniciatívu sme veľmi pyšní," oznámila Zuzana Lošáková, riaditeľka pre korporátne záležitosti v Mars CE.Viac informácií a ďalšie príbehy z našej iniciatívy Kakao a lesy, nájdete tu Informačný servis