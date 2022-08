Mars bojuje za adopciu v rámci Medzinárodného dňa domácich miláčikov bez domova

* vyplýva to z prieskumu agentúry Go4insight, 2021

** podľa údajov celoslovenského centra Slobody zvierat, 2021

19.8.2022 (Webnoviny.sk) -Podľa najnovšieho výskumu od spoločnosti Mars, organizovaného spoločnosťou Ipsos MORI, vzrástol počet adopcií dramaticky v priebehu pandémie. Aspoň jedného psa má v domácnosti 39 percent Slovákov, čo je okolo 2 milióny ľudí.* Aj napriek tomu bolo v minulom roku prijatých do slovenských útulkov 7 571 psov a mačiek , pričom 4 875 sa podarilo v priebehu roka adoptovať.** Práca útulkov a adopcia psov sú kľúčovými faktormi v pomoci psom bez domova, ale Mars im tiež pomáha cez vzdelávacie kampane pre vlastníkov psov, a tým nastavuje pozitívny príklad pre ostatné spoločnosti.Mars, vlastník populárnych značiek s krmivom pre domácich miláčikov, akými sú napríklad Pedigree a Whiskas, je v prednej línii pomoci maznáčikom bez domova a osvety adopcie v našom regióne. Za minulý rok venovala spoločnosť oblasti strednej Európy na takúto pomoc takmer 7 647 eur. Tieto finančné dary boli použité na financovanie jedla a lekárske náklady pre vážne chorých psov, ale tiež pomohli psom, ktorí zostali na Ukrajine. Tí dostali krmivo, ktoré bolo dostupné na niekoľkých odberných miestach. V rovnakej dobe spolupracovala spoločnosť s mimovládnymi organizáciami na ochranu zvierat na Slovensku s cieľom pomôcť v boji proti množiarňam, keď edukovala potenciálnych nových vlastníkov maznáčikov a zorganizovala živé prenosy s útulkami na pomoc na rozšírenie adopcií psov a mačiek v Českej republike. V Rumunsku spoločnosť venovala 230 000 porcií psieho krmiva do viac ako 46 útulkov, aby zdôraznila svoj záväzok k osvete adopcie."My veríme, že každý domáci maznáčik si zaslúži milujúci domov. Maznáčikovia nám do života prinášajú veľa šťastia, a práve preto pre nich chce Mars vytvoriť lepší svet. Súčasťou našej snahy v rámci budovania lepšieho života pre nich je obmedzenie počtu maznáčikov bez domova podporou útulkov, vytváraním kampaní pre adopciu a učenie nových vlastníkov, ako sa o svojich domácich miláčikov zodpovedne starať," povedala Zuzana Lošáková, Corporate Affairs Director v Mars Stredná Európa.Okrem obhajoby adopcie, podpory útulkov a nových vlastníkov domácich miláčikov prostredníctvom vzdelávania je spoločnosť Mars odhodlaná zabezpečiť maznáčikom čo najlepší život propagovaním benefitov pet-friendly kancelárií. Spoločnosť Mars verí, že prítomnosť maznáčikov na pracovisku je výhodná nielen pre zvieratá, ale aj pre ich zamestnancov, čoho dôkazom sú ich kancelárie v Českej republike. Zamestnanci firmy Mars zaznamenali vďaka prítomnosti maznáčikov v kancelárii lepšiu pracovnú atmosféru, menej stresu a ľahšiu spoluprácu na pracovisku.Mars pracuje v súčasnej dobe aj na presviedčaní ostatných organizácií, aby nasledovali ich príklad a zaviedli tak pet-friendly kancelárie. Tiež ich nabáda, aby vytvorili verejnú a bezplatnú zostavu nástrojov, kde môžu spoločnosti nájsť rady a tipy, ako zabezpečiť, aby ich priestory boli čo najviac pet-friendly.