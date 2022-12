Marta Kubišová a bratia Ebenovci vydali album Adventní písně a koledy

Prvýkrát od roku 1990 dostávajú poslucháči šancu znovu si užiť krásnu predvianočnú a vianočnú muziku v podaní možno prekvapivej muzikantskej zostavy. Po novembri 1989 do štúdia prišla Marta Kubišová a spojila sa s triom bratov Ebenovcov na naspievanie úryvkov z evanjelií. Zhudobnil ich Marek, zaranžovať ich pomohli David a Kryštof Ebenovci, k ich nástrojom sa pridali Dalibor Štrunc na cimbál, Ingeborg Žádná na violončelo a violu da gamba, Petr Hapka na nineru a mužský zbor Schola Gregoriana Pragensis. Informáciu o albume uvádza vydavateľstvo Supraphon vo svojom mesačníku Co je nového.



Celkom pätnásť sviatočných evanjelií sv. Lukáša a sv. Matúša dostalo citlivo modernú podobu a interpretáciu. Je to počúvanie snáď popovo netradičné, ale adventne velebné, oslavujúce sviatky. Od skladieb Panno blahoslavená, cez Syn Boží se nám narodil či Prorokovali proroci až po Nastal nám den veselý. Sedem pre cédečko vybraných bonusov prekračuje čas vzniku albumu i unikátny žáner hudby. Pesničky z rokov 1967 až 1999 doplňujú danú sviatočnú tému tiež o čiastočne menej známe nahrávky. Marta Kubišová v adventnom čase mnohokrát pomáhala verejným charitatívnym zbierkam a tieto piesne sú pripomienkou týchto vzácnych chvíľ.