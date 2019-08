Martikán zabojuje o šiestu olympiádu: Snívam o zlate

Na snímke slovenský reprezentant v C1 Michal Martikán. Foto: TASR - Jaroslav Novák Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 12. augusta (TASR) - Vodný slalomár Michal Martikán patrí k najúspešnejším slovenským športovcom v ére samostatnosti. Na OH získal dve zlaté, dve strieborné a jednu bronzovú medailu, v najbližších týždňoch zabojuje o svoju šiestu olympiádu. Pred štyrmi rokmi v Riu de Janeiro chýbal, keď neuspel v internej kvalifikácii. Napriek sklamaniu sa z neúspechu otriasol a je odhodlaný zabojovať o účasť na budúcoročných OH v Tokiu.povedal Martikán. V máji oslávil 40. narodeniny a počas kariéry zažil aj horšie časy. Napriek tomu nestratil motiváciu.A hoci športovci v jeho veku už pomaly rozmýšľajú nad ďalšími životnými kapitolami, Martikán má v ambíciách jasno.Mnoho športovcov sa aj v pokročilom veku prezentuje špičkovými výkonmi na najvyššej úrovni. Martikán sa však sústredí na seba a pripomína, že vodný slalom sa dá ťažko porovnávať s inými odvetviami.zavtipkoval si Martikán.Okrem olympijského sna má aj iný cieľ. Areál vodných športov v bratislavskom Čunove čaká v blízkom čase rozsiahla rekonštrukcia a modernizácia. O dva roky privíta majstrovstvá Európy a Martikán by si ešte rád vyskúšal nový kanál na vrcholnom podujatí pred domácimi fanúšikmi.prezradil Martikán a dodal, že ani ME 2021 nemusí byť jeho konečnáMartikán by pritom našiel uplatnenie aj vo funkcionárskej sfére. Už počas aktívnej kariéry sa angažuje a snaží sa posunúť vodný slalom dopredu. Sám by bol rád, ak by sa rozšíril počet účastníkov na olympijských hrách. V súčasnosti má každá krajina po jedného pretekára v každej kategórii.povzdychol si na záver Martikán.