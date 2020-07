Martin bol po naháňačke s policajtmi nervózny, zaistili mu sklenený pohár s podozrivou sušinou (foto)

Vodič sa snažil policajtom ujsť

Zelenú sušinu zaistili

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.7.2020 (Webnoviny.sk) - Trojročný trest odňatia slobody hrozí 27-ročnému Martinovi z okresu Prievidza, u ktorého policajti pohotovostnej motorizovanej jednotky z Trenčína zaistili pri cestnej kontrole plastové vrecúška so zelenou sušenou látkou.Trenčianska krajská polícia o prípade informovala na sociálnej sieti. Policajti spozorovali vozidlo Škoda Superb na ceste v obci Dolné Vestenice (okre. Prievidza), po spáchaní dopravného priestupku sa im vodič snažil uniknúť, čo sa mu však nepodarilo."Spolu s 39-ročným spolujazdcom boli vyzvaní k predloženiu osobných dokladov a vodič aj k vykonaniu dychovej skúšky na alkohol. Tá mala síce negatívny výsledok, avšak správanie vodiča bolo policajtom podozrivé," uviedla polícia.Počas kontroly vodič odhodil za chrbát menší uzatvorený sklený pohár. "Pohár obsahoval malé plastové vrecúška, v ktorých sa nachádzala podozrivá zelená sušená látka. Keďže policajti mali dôvodné podozrenie, že by sa v pohári mohla nachádzať omamná a psychotropná látka, podozrivú sušinu zaistili," dodala polícia s tým, že zaistený materiál putoval na expertízne skúmanie.Policajti už začali trestné stíhanie, a to vo veci prečinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi.