Martin Bukata mieri z Piastu Gliwice do Beneventa Calcio

Vpravo Martin Bukata ešte v drese MFK Košice. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 29. júna (TASR) - Slovenský futbalista Martin Bukata mieri z poľského klubu Piast Gliwice do talianskeho Beneventa Calcio. Informovali o tom viaceré médiá na Apeninskom polostrove.Dvadsaťštyriročný stredopoliar by mal v najbližšom čase prestúpiť do Beneventa, ktorému sa nepodarilo v uplynulom ročníku udržať v najvyššej talianskej súťaži a nasledujúcu sezónu odohrá v Serii B. Budúci týždeň by mal Bukata absolvovať vstupnú lekársku prehliadku a podpísať s novým klubom trojročnú zmluvu.Bukata prišiel do Piastu Gliwice v roku 2016, predtým pôsobil v MFK Košice. Bývalý mládežnícky reprezentant SR má na konte aj dva štarty v reprezentačnom A-tíme.