Martin Juhar zamieril do DVTK Diósgyör

Na archívnej snímke vpravo Martin Juhar. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 28. augusta (TASR) - Maďarský futbalový klub DVTK Diósgyör získal do svojich služieb slovenského stredopoliara Martina Juhara.povedal Juhar pre klubový web.Košický rodák je odchovanec Lokomotívy, ale prvoligovým hráčom sa stal v MFK. V roku 2009 nastúpil v kvalifikácií Európskej ligy proti AS Rím a v roku 2013 sa dostal do reprezentácie. Z MFK Košice prestúpil do Sparty, následne potom do Slavie Praha. Pôsobil aj v Zlatých Moravciach a v roku 2015 prestúpil do poľského tímu Termalica. V uplynulej sezóne pôsobil v Zbrojovke Brno, za ktorú odohral 15 zápasov.uviedol pre klubový portál športový riaditeľ József Tajti.