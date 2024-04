Martin Marinčin slovenský tím na MS v hokeji 2024 neposilní, vo finále českej extraligy utrpel prasklinu stavca

Náraz do mantinelu

Hral na troch šampionátoch

18.4.2024 (SITA.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia nemôže pre májové majstrovstvá sveta v Česku rátať s obrancom Martinom Marinčinom Tridsaťdvaročný košický rodák totiž v druhom finále play-off českej extraligy utrpel prasklinu stavca, ktorá pre neho znamená okamžitý koniec sezóny.Marinčin pôsobí na klubovej úrovni u obhajcu českého titulu HC Oceláři Třinec . Podľa správ klubu na sociálnych sieťach má slovenský obranca prasknutý dvanásty, teda hrudný stavec.Marinčin sa zranil v stredu pri náraze do mantinelu po zákroku pardubického útočníka Lukáša Sedláka. Ten v zápase nedostal žiadny trest, no teraz si na jeho počínanie "posvieti" disciplinárka.Slovenský bek bol v tohtosezónnej edícii vyraďovacej časti najvyťaženejším obrancom Třinca, priemerne strávil na ľade 23 minút a 47 sekúnd na jeden zápas, do produktivity si pripísal štyri asistencie. Stav finálovej série je po dvoch dueloch v Pardubiciach nerozhodný 1:1.Martin Marinčin sa v minulosti vo farbách slovenskej seniorskej reprezentácie predstavil na ZOH v Soči 2014 aj bronzovom Pekingu 2022. Na svetovom šampionáte si zahral v rokoch 2014, 2016 a 2019.Na klubovej úrovni do leta 2021 pôsobil v zámorí, odvtedy je hráčom Třinca.