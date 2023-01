Martin Mišiak zaujal experta výkonmi v slovenskej extralige, v zámorí sa môže naplno ukázať

Pracovná morálka a šikovnosť

Doterajšie výsledky

31.1.2023 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Martin Mišiak čoskoro začne ďalšiu etapu svojej kariéry v tíme americkej USHL Youngstown Phantoms, kde môže zabojovať o miesto na tohtoročnom drafte nováčikov do zámorskej NHL Experta Tonyho Ferrariho z magazínu The Hockey News zaujal 18-ročný center či krídelník už pôsobením v drese Nových Zámkov v slovenskej extralige, kde v tejto sezóne nazbieral 10 bodov (1+9) v 29 zápasoch."Mišiak nebol v tejto sezóne tak na očiach, keďže hrával v slovenskej extralige, ale zapôsobil takmer na každého, kto ho sledoval. Hrá vo vysokom tempe a tvrdo napáda, čo bolo vidieť najmä na MSJ v zápase proti Kanade. So svojou pracovnou morálkou a šikovnosťou môže raz byť efektívny a produktívny krídelník druhého či tretieho útoku. Pravidelne vyhráva osobné súboje a zavádza puk do nebezpečných oblastí v útočnom pásme. V Severnej Amerike bude viac pod dohľadom a môže naplno ukázať svoje schopnosti proti rovesníkom," napísal Ferrari o rodákovi z Banskej Bystrice.Martin Mišiak odohral na ostatných majstrovstvách sveta hokejistov do 20 rokov tri zápasy bez bodového zisku, na vlaňajšom letnom šampionáte "dvadsiatok" zaznamenal jednu asistenciu v troch dueloch.V slovenskej extralige debutoval v minulom ročníku, v 46 zápasoch základnej časti nazbieral 10 bodov (4+6). V ostatnom preddraftovom rebríčku Centrálnej skautingovej agentúry bol na 28. mieste medzi korčuliarmi pôsobiacimi v Európe.