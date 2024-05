Martin Pospíšil pred rokom uvažoval na koncom kariéry, teraz je ťahúňom Slovákov na MS v Ostrave

Podržala ho rodina a kamaráti

Počas zápasov sa nešetrí

Bitky nevyhľadáva

15.5.2024 (SITA.sk) - Po troch stretnutiach na majstrovstvách sveta v Česku je lídrom produktivity slovenského tímu útočník Martin Pospíšil , ktorý na klubovej úrovni strávil uplynulú sezónu v klube zámorskej NHL Calgary Flames . V Ostrave zatiaľ zaznamenal dva presné zásahy pridal aj štyri gólové prihrávky."Viem, že dokážem strieľať góly a zbierať body. Keď však tím potrebuje niečo iné, musím pritvrdiť. Tu mám úplne inú úlohu ako v kluboch a mám z toho radosť. Môžem ukázať, že dokážem hrať aj trochu iný hokej. Aj keď moja DNA vo mne samozrejme zostáva, takže musím hrať tvrdý hokej a priniesť na ľad energiu pre tím," uviedol zvolenský rodák v článku na českom webe isport.blesk.cz Má 24 rokov, no súčasťou reprezentácie SR na tohtoročnom svetovom šampionáte nemusel byť."Práve v tomto období pred rokom som uvažoval, že skončím," priznal sa. Má totiž za sebou sériu ťažkých zranení a otrasov mozgu. V najťažších okamihoch ho podržala rodina a kamaráti. "Oni ma zdvihli mentálne," povedal.Odmalička sníval o tom, že si v národnom tíme na vrcholnom turnaji zahrá s bratom Kristiánom. Ten bol súčasťou bronzového tímu na ZOH 2022 v čínskom Pekingu, tréner Craig Ramsay s jeho službami už neráta."Povedzme, že som mal s ním problémy na majstrovstvách sveta, viac to rozoberať nechcem," uviedol dávnejšie kanadský kormidelník.Martin Pospíšil hrá pod Ramsaymom premiérovo až v Ostrave."Je to človek, ktorý veľa nerozpráva, ale keď niečo povie, tak sú všetci v pozore. Čo hovorí má hlavu aj pätu, je to neskutočný profesionál a som veľmi rád, že pod ním môžem hrať. Viem, že si musím dávať pozor na zákroky, ktoré sa v Amerike nepískajú a tu áno. Nechcem oslabiť mužstvo," priznal.Uvedomuje si, že po piatich otrasoch mozgu je náchylnejší aj na ďalšie, počas zápasov sa však nešetrí. "Musím zaklepať, ale hlava funguje ako má," pokračoval a priznal, že do všetkých súbojov už nechodí bezhlavo."Snažím sa premýšľať nad štýlom hry, na ľade musím byť chytrejší. Možno to prichádza aj vekom. Ani bitky, ktoré po mne chceli na farme, nevyhľadávam. Ale keď to príde a tím to bude potrebovať, tak sa nebudem s úsmevom pozerať na to, keď mi niekto 'zostrelí' spoluhráča," dodal.Na MS 2024 je Martin Pospíšil súčasťou formácie s Milošom Kelemenom Pavlom Regendom , ktorú chváli aj kouč Ramsay. "Martin píše krásny príbeh. Všetci okolo s ním chcú hrať, všetci ho majú radi. Priniesol mnoho dobrých vecí, ktoré sme po ňom chceli a ktoré potrebujeme. Je nedeliteľnou súčasťou procesu a našej cesty," cituje kanadského trénera iSport.cz.