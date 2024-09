Martina Holečková odchádza z KDH, prestala rozumieť krokom hnutia

Prestala rozumieť krokom strany

Hnutie rozhodnutie poslankyne rešpektuje

16.9.2024 (SITA.sk) - Opozičná poslankyňa Martina Holečková opúšťa Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) . Ako uviedla vo vyhlásení, práci pre KDH venovala viac ako osem rokov. Ďalej to podľa nej však už nejde."Moje rozhodnutie sa nerodilo ľahko. Som človekom konsenzu, hľadania prienikov a spolupráce. Snažila som sa prinášať témy a riešenia, ktoré voličov naozaj zaujímajú a s ktorými KDH išlo do parlamentných volieb," uviedla Holečková. Ako však skonštatovala, pohľady jej samotnej a pohľady hnutia na zásadné otázky sa začali rozchádzať."Nedokážem ďalej pôsobiť v strane, ktorej krokom som prestala rozumieť. Nedokážem pravdivo a čestne hájiť záujmy, s ktorými nie som stotožnená. Mojím cieľom nikdy nebolo KDH škodiť či rozbíjať jeho jednotu, preto som sa po dlhom uvažovaní rozhodla skončiť svoje pôsobenie v KDH, a tým pádom umožniť, aby KDH mohlo jednotne presadzovať politiku a stratégiu, ktorej verí," zdôraznila poslankyňa.Holečková doplnila, že o svojej politickej budúcnosti bude informovať v najbližších týždňoch."Naďalej budem pôsobiť v Národnej rade SR a presadzovať záujmy občanov nášho Slovenska," dodala.Podľa KDH ide o slobodné rozhodnutie poslankyne a hnutie ho rešpektuje."Chceli by sme sa jej poďakovať za čas, ktorý strávila v našich radoch. KDH je hodnotovo jasne vyprofilovaná konzervatívna strana, ktorá 34 rokov nemenne presadzuje overené hodnoty. Zasadzujeme sa za ochranu dôstojnosti každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, a o pomoc slabším. Dôrazne bojujeme proti korupcii, nebezpečným ideológiám ohrozujúcim demokraciu a chránime suverenitu Slovenskej republiky v hodnotových otázkach doma aj v Bruseli," uviedlo hnutie. Ak podľa KDH Holečková nie je stotožnená s týmito hodnotami kresťanskej demokracie, chápu jej rozhodnutie opustiť ich rady."Na druhej strane dúfame, že so svojím mandátom, ktorý získala od voličov vážiacich si tieto hodnoty, naloží zodpovedne," dodalo KDH.