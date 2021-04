Martinčania bojovali proti spoplatneniu parkovného, protestne trúbili a spísali aj petíciu

Nenašlo sa 16 hlasov

Vykročili zlou nohou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.4.2021 (Webnoviny.sk) - Niekoľko desiatok motoristov sa vo štvrtok zapojilo do ranného protestu pred budovou Mestského úradu v Martine, kde od 9:00 zasadá zastupiteľstvo. Päťminútovým trúbením dali najavo svoj nesúhlas so zavedením spoplatneného parkovania na sídliskách.Aj keď niektorí poslanci navrhli zaradiť do programu diskusiu o parkovacej politike, potrebných 16 hlasov sa nenašlo, a tak prípadné zmeny v aktuálne platnom všeobecne záväznom nariadení (VZN) pravdepodobne prinesie až májové rokovanie mestského zastupiteľstva.Ešte v decembri minulého roka prijalo mestské zastupiteľstvo VZN, ktoré od 1. mája spoplatní parkovanie na martinských sídliskách.Martinčania budú môcť za 239 eur získať vyhradené parkovacie miesto, prípadne za ročný poplatok 35 eur využívať rezidentské parkovanie v mieste svojho trvalého či prechodného pobytu.Reakciou na zmeny v parkovacej politike je nielen ranný protest martinských motoristov pred budovou radnice, ale aj petícia, ktorú podpísalo takmer 3 500 ľudí.Jej signatári vyzývajú vedenie mesta a poslancov na začatie rozsiahlej diskusie s občanmi a zapracovanie kompromisných návrhov k spoplatneniu parkovania. Záujem bezodkladne diskutovať mali aj niektorí poslanci.„Vykročili sme zlou nohou. Dnešná reakcia od Martinčanov je jasným signálom, že ľudia chcú o tejto téme hovoriť. Diskusii s občanmi sa nevyhneme a preto bude dobré, ak ju sami začneme," podotkol poslanec Marek Belák.V hlasovaní o zmene programu však neprešiel nielen jeho návrh na diskusiu o parkovaní, ale ani návrhy ďalších poslancov. Viceprimátor Rudolf Kollár upozornil, že prípadné zmeny VZN bude môcť schváliť až májové rokovanie mestského zastupiteľstva.„Mestská rada sa stotožnila s medializovanými výstupmi z komisie dopravy a potrebujeme pripraviť VZN so zmenami, ktoré sme schopní v rámci korekcie urobiť. Legislatívu však musíme dodržať a pripravené VZN musí byť zverejnené 15 dní pred jeho prípadným schvaľovaním," skonštatoval Kollár.