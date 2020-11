Martinčania si za vývoz odpadu priplatia, radnica plánuje zvýšiť poplatok až o päť eur

Prvý pokus o zvýšenie poplatku nevyšiel

Martinčania si za vývoz priplatia viac

17.11.2020 (Webnoviny.sk) - Martinčania sa budúci rok musia s najväčšou pravdepodobnosťou pripraviť na vyšší poplatok za vývoz odpadu. Radnica už totiž zverejnila pripravovaný dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad. Ak ho poslanci schvália v nezmenenej podobe, ročný poplatok za vývoz odpadu stúpne z 26,20 na 31,20 eur.Martinská radnica sa pokúšala zvýšiť poplatok už vlani, keďže na služby súvisiace s vývozom a skládkovaním odpadu doplácala z rozpočtu 790-tisíc eur navyše.Do zastupiteľstva síce pripravila návrh na zvýšenie poplatku o tri eurá, v poslaneckom zbore však nezískal potrebnú trojpätinovú podporu. V hlasovaní k tomu chýbal jediný hlas, a tak sa pre rok 2020 nakoniec odpadový poplatok nemenil.Aktuálny návrh na zvýšenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je ešte razantnejší. V návrhu dodatku k VZN je jeho denná sadzba stanovená na 0,0855 eura.Znamená to, že kým Martinčania doteraz platili za vývoz a uloženie odpadu ročne 26,20 eur, po novom to bude 31,20 eur. Rovnako o päť eur by mali vzrásť aj odpadové poplatky pre majiteľov ubytovacích a reštauračných zariadení.