Martinezovi proti Brazílii na MS zafungovala taktika

Roberto Martinez, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kazaň 7. júla (TASR) - Futbalové majstrovstvá sveta sa v záverečných šiestich dueloch premenia na majstrovstvá Európy. Po vypadnutí 5-násobných majstrov sveta z Brazílie vo štvrťfinále s Belgičanmi (1:2) je jasné, že nový šampión bude zo. V piatok v druhom štvrťfinále turnaja v Kazani o tom rozhodli vlastný gól Fernandinha a presná strela Kevina De Bruyneho ešte v prvom polčase.sa už potom márne snažili chytiť zajaca za chvost, hoci po kontaktnom góle striedajúceho Renata Augusta v 76. minúte mali ešte niekoľko dobrých šancí na vyrovnanie.Brazíliu mnohí považovali za najväčšieho favorita, Belgicko malo už pred turnajom. V Kazani zápas nesklamal, hral sa interesantný duel vo výbornom tempe, nasadení a rýchlosti. Mal svoje zápletky, hrdinov aj tragické postavy. Juhoameričanom mimoriadne chýbal suspendovaný štítový stredopoliar Casemiro z Realu Madrid. Trénerovi Titemu jeho absencia poriadne nabúrala plány, rozhodol sa nahradiť ho Fernandinhom z Manchestru City, ale nezafungovalo to. Fernandinho si nešťastne strelil po rohu súpera vlastný gól v 13. minúte a v ďalšom priebehu duelu už z neho ťarcha nespadla. Hoci Tite nasadil krajného obrancu Marcela, ktorý hral výborne, Belgičania v prvom polčase dokázali hojne využívať priestor pri jeho ofenzívnych chúťkach. V prvom dejstve využiliz minima maximum, pri akcii na 2:0 skvele zapracoval Romelu Lukaku a ešte krajšie zakončil De Bruyne. Mali aj kúsok šťastia, keď ešte za stavu 0:0 trafil stopér Thiago Silva iba žrď, neskôr Gabriel Jesus minul z uhla v obrovskej šanci. V druhom polčase sa už Belgicko iba bránilo a mohlo na to doplatiť. Čerstvý vietor priniesli striedajúci Firminho, Augusto a Douglas Costa. No v obrovskej šanci zlyhal Coutinho a nepresadil sa ani hviezdny Neymar. Ten opäť vzbudil pozornosť niekoľkými pádmi v šestnástke, ktoré ale srbský rozhodca Milorad Mažič s prehľadom odkontroloval. Ako sa však domnievali experti v štúdiu britskej BBC, Mažič chyboval pri faule Vincenta Kompanyho na Jesusa v pokutovom území, pričom podľa nich ho do veľkej miery ovplyvnili práve predchádzajúce prifilmované pády Brazílčanov. Srba ale v jeho verdikte podporil aj VAR.Španielsky kouč Belgicka Roberto Martinez zmenil rozostavenie zo 3-4-2-1 na 4-3-3 a fungovalo to. Skvelý výkon tiež ukázal jeho kapitán Eden Hazard, ako správny vodca najmä v záverečných minútach bojoval a držal spoluhráčov nad vodou. A spoluhráčov podržal excelentným výkonom aj brankár Thibaut Courtois.citovala Martineza agentúra DPA.Lodivod Brazílie Tite síce zhodnotil prehru so zdvihnutou hlavou, ale aj s obrovským smútkom:Pre Belgičanov znamená účasť v semifinále vyrovnanie ich doterajšieho maxima, ktoré dosiahli na MS 1986 v Mexiku. V zápase o postup do finále sa stretnú s Francúzmi, ktorí v prvom štvrťfinále zdolali Uruguaj 2:0. Duel je na programe v utorok 10. júla o 20.00 SELČ v Petrohrade.