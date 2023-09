Masívny požiar na severovýchode Grécka pomaly slabne, spálil však už vyše 93-tisíc hektárov územia (foto)

Ďalšie posily

Desiatky požiarov denne

4.9.2023 (SITA.sk) - Masívny lesný požiar, ktorý v severovýchodnom Grécku horí už 17 dní, postupne oslabuje. Stovky požiarnikov však stále hasia ohniská, ktoré naďalej horia, uviedla grécka hasičská služba.Cez víkend k požiaru v regióne Evros vyslali ďalšie posily, čím sa počet zasahujúcich hasičov zvýšil na 741. Podporu im poskytovalo 124 vozidiel a dve lietadlá.Lesný požiar, ktorý vypukol pri meste Alexandrupoli a spojil sa s ďalšími požiarmi, spálil do nedele už viac ako 93-tisíc hektárov územia, uvádza európska služba Copernicus s tým, že je to najväčší požiar v členskom štáte Európskej únie od začiatku záznamov v roku 2000. Pripisujú mu 20 úmrtí, pravdepodobne všetko migrantov, ktorí zahynuli po prechode hranice z Turecka.Lesné požiare v Grécku sú počas leta bežné. Denne tam vypuknú desiatky požiarov. Medzi sobotou popoludním a nedeľou popoludním hasiči bojovali s 82 požiarmi, pričom 49 vypuklo práve za daných 24 hodín.Gréckym hasičom pomáhajú posily v podobe lietadiel a požiarnikov z iných európskych krajín. V nedeľu to boli sily z Francúzska, Španielska, Cypru, Rumunska, Česka, Bulharska, Slovenska, Albánska a Srbska.