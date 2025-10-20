|
Maškarová prešla vypočutím na brannobezpečnostnom výbore, pýtali sa jej aj na čurillovcov
Tagy: brannobezpečnostný výbor Čurillovci Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister vnútra SR policajná prezidentka vypočutie
Členovia brannobezpečnostného výboru parlamentu v pondelok odobrili Janu ...
20.10.2025 (SITA.sk) - Členovia brannobezpečnostného výboru parlamentu v pondelok odobrili Janu Maškarovú ako kandidátku do funkcie prezidentky Policajného zboru SR. Za odobrenie Maškarovej hlasovalo sedem prítomných poslancov, proti nebol nikto a štyria sa zdržali.
Ako na výbore uviedla samotná Maškarová, ktorá v súčasnosti pôsobí ako poverená šéfka polície, jej prioritami vo funkcii sú tri oblasti, konkrétne profesionalita a odbornosť, motivácia a stabilizácia a tiež transparentnosť a dôvera.
"Mojím cieľom je, aby sa Policajný zbor stal modernou inštitúciou," povedala s tým, že policajti by mali svoje povolanie vykonávať nestranne a zákonne. Maškarovú teraz ešte musí oficiálne do funkcie vymenovať minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Ako ten v pondelok uviedol, stať by sa tak mohlo už v utorok 21. októbra.
Opozičný poslanec Juraj Krúpa (SaS) v súvislosti s vypočutím Maškarovej uviedol, že k viacerým koncepciám rozvoja polície nepovedala nič konkrétne. "To sú také tie vízie typu, ktoré tu počúvame už niekoľko rokov," skonštatoval.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok poveril Maškarovú riadením Policajného zboru v januári po tom, čo z funkcie odstúpil Ľubomír Solák. "Tento rok to bude presne 30 rokov, čo pani generálka je na strane zákona, či už v Policajnom zbore, alebo posledné štyri roky na Národnom bezpečnostnom úrade. Som presvedčený, že je tá správna osoba, ktorá sa ujme riadenia Policajného zboru," povedal minister na adresu Maškarovej.
Maškarová sa v rámci vypočutia vyjadrila aj k tímu policajtov známych ako "čurillovci" s tým, že vyšetrovatelia bývalej Národnej kriminálnej agentúry vykonávali svoju prácu zákonne a profesionálne. Vrátiť k policajnej práci sa však podľa nej môžu len vtedy, ak im budú zrušené obvinenia.
"Momentálne zákon je platný, že ja neviem zrušiť to postavenie mimo služby," skonštatovala Maškarová. Zákon podľa nej jasne hovorí, a akých situáciách je policajta potrebné postaviť mimo služby.
"Ak by im bolo zrušené vznesené obvinenie, budem konať podľa zákona tak ako sme konali pri Vargovi," dodala Maškarová. Policajt Matej Varga, ktorého obvinili zo sabotáže a neskôr mu obvinenie zrušili, je od septembra naspäť v službe. Ako na sociálnej sieti uviedol jeho právny zástupca Peter Kubina, bude mu doplatený aj ušlý služobný príjem.
Jana Maškarová už bola viceprezidentkou Policajného zboru v rokoch 2018 až 2021. Za svoj cieľ si ako policajná prezidentka podľa vlastných slov stanovila vytvoriť také prostredie, aby policajti neboli frustrovaní a demotivovaní, ale aby boli hrdí na to, kde pracujú.
Zamerať sa chce najmä na motivovanie mladých ľudí, vytvorenie dobrých platových podmienok, dobrú zdravotnú starostlivosť, podporu v bývaní a efektívny kariérny rast. Budovať tiež chce dôveru verejnosti v Policajný zbor.
"Chcela by som, aby sa verejnosť obracala s dôverou na Policajný zbor a aby policajti konali nestranne a zákonne. To môžeme dosiahnuť otvorenou komunikáciou s komunitami a so školami," zdôraznila v januári.
Zdroj: SITA.sk - Maškarová prešla vypočutím na brannobezpečnostnom výbore, pýtali sa jej aj na čurillovcov © SITA Všetky práva vyhradené.
