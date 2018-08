Maskot MS v hokeji na Slovensku sa bude volať Macejko alebo Juro

Maskot MS 2019 v hokeji na Slovensku. Foto: Facebook/SZĽH Foto: Facebook/SZĽH

Bratislava 22. augusta (TASR) - Maskot hokejových majstrovstiev sveta 2019 na Slovensku (10. - 26. mája 2019) sa bude volať Macejko alebo Juro. O mene medveďa s bačovským opaskom a pastierskym klobúkom rozhodnú fanúšikovia v hlasovaní na oficiálnom facebookovom profile šampionátu.V úvodnom kole navrhovali fanúšikovia rôzne podoby mien. Spomedzi mnohých alternatív vybral organizačný výbor dva návrhy – meno Macejko a meno Juro, ktoré pôjdu do finálového hlasovania.uviedla v tlačovej správe organizátorov riaditeľka komunikácie MS Michaela Grendelová.Dva najvydarenejšie návrhy postúpili do druhého kola hlasovania.povedala Grendelová.Druhé kolo hlasovania odštartuje na oficiálnej facebookovej stránke šampionátu v stredu 22. augusta o 20.00 h a potrvá do nedeľnej polnoci 26. augusta.prezradil šéf marketingu šampionátu Vladimír Janček.Tešiť sa môžu aj hlasujúci. Spomedzi nich organizátori vyžrebujú meno šťastlivca, ktorý ako odmenu získa darčekový balíček MS 2019 zložený z upomienkových predmetov. Druhý balíček získa fanúšik, ktorý víťazné meno navrhol ako prvý.Kreatívny proces trval niekoľko mesiacov a pozostával z viacerých fáz. Najprv sa hľadal vhodný symbol, následne jeho vizuálna podoba, ktorá musela spĺňať rôzne produkčné, ale aj komunikačné kritériá. Na záver sa finalizovalo umelecké stvárnenie. Finálny maskot sa stal víťazom spomedzi troch návrhov. Rozhodovalo sa medzi baranom, vlkom a medveďom. Maskot má okrem hokejového výstroja aj doplnky inšpirované slovenským folklórom. Bačovský opasok a pastiersky klobúk z neho robia "slovenského junáka pripraveného čeliť výzvam". Jeho základné hokejové držanie tela dopĺňajú pózy vychádzajúce zo slovenských ľudových tancov. Medveď ako maskot reprezentujúci Slovensko, symbolizuje silu, odvahu a bojovnosť. Zároveň je výrazným predstaviteľom miestnej fauny a má dôležité postavenie v slovenskom folklóre, uvádza sa v tlačovej správe.